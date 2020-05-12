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新冠藥物太貴 學者：恐不利對抗疫情

台灣醒報 / 記者林祐任╱台北報導
李維博士表示，長久以來大型藥廠訂價過高的情況非常普遍。(Photo by Pixabay)
李維博士表示，長久以來大型藥廠訂價過高的情況非常普遍。(Photo by Pixabay)

大型藥廠對藥物的定價過高，恐不利於對抗新冠肺炎！根據英國的一篇研究，目前具有治療新冠潛力的9種藥物，譬如索非布韋的成本只需5美元，在美國卻賣到18,610美元。共同作者李維博士警告，藥物定價過高造成的醫療資源不平等，可能導致數十萬人死亡。

大型藥廠定價過高

根據《衛報》報導，4月刊載於《病毒消滅》的一篇研究指出，目前具有治療新冠肺炎潛力的9種藥物，包含瑞德西韋、吡非尼酮、索非布韋等，在不同國家的定價存在極大的差異，在美國往往是天價，研究中也估算出學名藥（在原廠藥的專利權過期後，其他合格藥廠以同樣成份與製程生產已核准之藥品）的成本作為比較。

根據研究，索非布韋的一個療程成本只需要5美元，在美國卻賣到18,610美元，而巴基斯坦只要6美元便可買到；吡非尼酮的28天療程成本是31美元，但美國的定價可高達9,606美元，而英國和法國分別為2,561和2,344美元，印度僅需100美元。至於瑞德西韋則尚未上市。

「長久以來大型藥廠定價過高的情況非常普遍，特別是傳染性疾病，即便實際投入的研究經費並不多。」該研究的共同作者李維博士表示，過去肝炎、愛滋病的藥物皆是如此，我們不能讓新冠肺炎再發生這種情況，否則醫療資源的不平等恐將導致數十萬人死亡。

藥廠獲巨額補助

與政府關係密切的大型藥廠，有時還能獲得巨額的補助，以生產瑞德西韋的藥廠吉利德為例，由於美國白宮防疫團隊的首席顧問佛奇相當看好，吉利德獲得7,900萬美元的政府補助。吉利德的政商關係良好其來有自，根據《The Intercept》的調查報導，白宮國內政策委員會主任格羅根即為吉利德的說客。

美國食品藥品監督管理局3月底更核定瑞德西韋為「孤兒藥」（治療罕見疾病的藥物，因市場需求小，政府為了鼓勵研發而給予優惠），亦即吉利德可以得到7年的市場獨佔期、臨床研究50%的稅收抵免等優惠。《衛報》也質疑，美國新冠肺炎的確診患者高達130多萬，瑞德西韋何以被核定為市場需求小的孤兒藥？

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新冠肺炎 COVID-19

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