快訊

台灣團隊找出治新冠肺炎中藥方 最快8天清除體內病毒

桃園楊梅工廠火警 千坪廠房全被火吞噬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣團隊找出治新冠肺炎中藥方 最快8天驗無病毒

中央社 / 台北11日電
台灣研究團隊沿用SARS治療經驗找出獨門中藥配方，初步研究可在8到10天內清除體內病毒，將爭取納入治療指引，照片為示意圖。 圖／ingimage
台灣研究團隊沿用SARS治療經驗找出獨門中藥配方，初步研究可在8到10天內清除體內病毒，將爭取納入治療指引，照片為示意圖。 圖／ingimage

新冠肺炎延燒全球，中國大陸、韓國紛紛投入中藥療法研發，台灣研究團隊沿用SARS治療經驗找出獨門中藥配方，初步研究可在8到10天內清除體內病毒，將爭取納入治療指引。

國家中醫藥研究所所長蘇奕彰今天接受中央社記者訪問時表示，今年1月份新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）爆發以來，衛生福利部中醫藥司、國家中醫藥研究所就著手擬定中西醫合併治療新冠肺炎指引。

中醫大多是針對民眾個別狀況開出適合的藥方，不易比照西醫使用瑞德西韋或奎寧等藥物，按照用藥人數、劑量彙整出一致的用藥指引，因此蘇奕彰研究團隊沿用2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）經驗、參閱國際相關文獻，針對輕症、重症、微重症、緩解期等4時期訂定4種方劑，並可根據病毒變異狀況調整處方。

蘇奕彰指出，目前因該中藥配方仍未納入指揮中心公布的暫行指引，暫不便公開；未來一旦納入就會公開，也希望和藥廠合作，讓這項配方取得藥證，嘉惠其他疫情嚴峻的國家。

研究團隊自4月3日起在三軍總醫院、台中榮民總醫院展開中西醫合併治療，一共收治14名新冠肺炎個案，採中西醫合併處方治療患者，西醫主要以支持性療法治療患者，中醫則鎖定病毒清除、穩定身體的免疫調控，並透過跨院群組每天了解患者狀況。

蘇奕彰說，14名確診個案經中醫治療，不僅發燒症狀緩解，心跳、血壓也明顯穩定，短短8到10天就有12人的病毒三次採檢陰性出院，且沒有出現任何副作用；另有2人因近期才確診、用藥時間較短，仍在治療中。

團隊進一步研究，發現某些中藥成分能和新冠病毒上的棘蛋白結合，讓病毒無法和人體細胞結合；簡單來說，病毒的棘蛋白就如同一把鑰匙，打開人體細胞上的鎖頭（即受體ACE-2），以便病毒複製，研究團隊發現的中藥成分正巧能阻斷開鎖程序，不讓病毒繼續複製。

蘇奕彰說，這項中藥方劑不僅能快速清除體內病毒，還能抑制重症患者體內的「細胞激素風暴」，避免免疫系統失控，更能透過上述機轉避免病毒感染，幾乎已發揮到疫苗的作用，未來完整治療報告出爐後也會投稿國際期刊，盼讓世界看見台灣中醫治療成效。

中醫師公會全國聯合會理事長柯富揚受訪時表示，中醫治療指引日前已通過衛福部審核，近期將送進中央流行疫情指揮中心專家小組進行討論，爭取納入新冠肺炎治療指引，治療更多台灣民眾。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

搶搭防疫列車 雃博呼吸器新品詢問度高

大馬不排除訂新令 禁父母攜孩童到人潮聚集處

西班牙新冠肺炎單日123死 7週以來新低

中共下令官媒反擊美國政客 新華社發萬字文反駁

相關新聞

台灣團隊找出治新冠肺炎中藥方 最快8天驗無病毒

新冠肺炎延燒全球，中國大陸、韓國紛紛投入中藥療法研發，台灣研究團隊沿用SARS治療經驗找出獨門中藥配方，初步研究可在8到...

【總編開箱】當經濟壓過防疫 抗疫下半場陳時中能否挺住？

記得前一陣子有記者在中央疫情指揮中心記者會上問了一個好問題，他詢問抗疫指揮官防疫跟經濟哪一個比較重要，當時陳時中說，當防疫與經濟有衝突時，他選擇防疫。但現在還是這樣嗎？

台灣防疫成果世界矚目 陳時中175篇投書登外媒

爭取參與世衛及世衛大會，疫情中心指揮官陳時中頻頻投書國際媒體，他說，台灣防疫成果全球有目共睹，也讓今年投書相當順利，甚至...

防疫持久戰還要多久？ 陳時中張上淳同聲盼疫苗快來

台灣已29天無新冠肺炎本土案例，防疫持久戰還要打多久？中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳認為，新冠肺炎難對付，...

推動餐廳樂活防疫標章 指揮中心：計畫已在簽核中

台灣已累計29天沒有新增新冠肺炎本土確診案例，中央流行疫情指揮中心昨提到，將在保持個人防護的基本前提下，推動安心飲食與防...

酒店舞廳解封中央地方推？ 黃偉哲：防疫缺口責任誰敢擔

國內新冠肺炎疫情趨緩，加上疫情嚴重影響經濟，中央疫情指揮中心現在面臨各方要求解封的壓力，針對台北市長柯文哲認為酒店舞廳要...

口罩外銷禁令何時解？ 指揮中心說應由行政院定案

目前台灣口罩日產能約1750萬片，有廠商希望可開放口罩外銷禁令，期盼七月可以解禁。但日前經濟部長沈榮津表示，何時開放出口...

天熱口罩戴不住 陳時中：個人防護不會放鬆

我國連續28日未出現新冠肺炎確診病例，中央流行疫情指揮中心表示台灣已是一個安全的社區。隨著天氣漸趨炎熱，有測站甚至測得攝...

影／酒店如何落實防疫新生活運動 柯文哲：戴口罩怎麼喝酒

台北市長柯文哲與嘉義市長黃敏惠下午一同出席「2020嘉義市日環食系列活動」，日前中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中認為酒店...

談邊境管理與國際醫療 陳時中數度感嘆「很痛苦」

面對外界詢問是否在防疫前提下恢復台灣的國際醫療業務，中央流行疫情指揮中心例行指揮官陳時中今天表示，針對曾經在我國有過醫療...

酒店舞廳復業槓中央 柯文哲：再鬧下去 中央還是要解決

酒店、舞廳何時復業，北市府槓中央？台北市長柯文哲今天說，這是口水戰，當指揮官陳時中下令關的命令時，是否有到酒店稽查？現在...

無慢性病40多歲男染疫亡 張上淳歸納兩大致死原因

中央流行疫情指揮中心今宣布新增國內第七例新冠肺炎死亡個案。這名男性年僅40多歲，與40多歲妻子一起去美國探親，返台隔天同...

熱門新聞

圖表看疫情／全球412萬人染新冠肺炎 俄成病例第3多國家

無慢性病40多歲男染疫亡 張上淳歸納兩大致死原因

40多歲夫婦同染疫 妻出院一個月後與夫天人永隔

今日無新增病例！案197新冠確診四旬男 多重器官衰竭死亡

美國好挺台？吳釗燮：美國至今不願為我參與WHA提案

獨／送件挨批逆時中 侯友宜寫信給基層：不是意氣之爭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。