台灣團隊找出治新冠肺炎中藥方 最快8天驗無病毒

新冠肺炎延燒全球，中國大陸、韓國紛紛投入中藥療法研發，台灣研究團隊沿用SARS治療經驗找出獨門中藥配方，初步研究可在8到10天內清除體內病毒，將爭取納入治療指引。

國家中醫藥研究所所長蘇奕彰今天接受中央社記者訪問時表示，今年1月份新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）爆發以來，衛生福利部中醫藥司、國家中醫藥研究所就著手擬定中西醫合併治療新冠肺炎指引。

中醫大多是針對民眾個別狀況開出適合的藥方，不易比照西醫使用瑞德西韋或奎寧等藥物，按照用藥人數、劑量彙整出一致的用藥指引，因此蘇奕彰研究團隊沿用2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）經驗、參閱國際相關文獻，針對輕症、重症、微重症、緩解期等4時期訂定4種方劑，並可根據病毒變異狀況調整處方。

蘇奕彰指出，目前因該中藥配方仍未納入指揮中心公布的暫行指引，暫不便公開；未來一旦納入就會公開，也希望和藥廠合作，讓這項配方取得藥證，嘉惠其他疫情嚴峻的國家。

研究團隊自4月3日起在三軍總醫院、台中榮民總醫院展開中西醫合併治療，一共收治14名新冠肺炎個案，採中西醫合併處方治療患者，西醫主要以支持性療法治療患者，中醫則鎖定病毒清除、穩定身體的免疫調控，並透過跨院群組每天了解患者狀況。

蘇奕彰說，14名確診個案經中醫治療，不僅發燒症狀緩解，心跳、血壓也明顯穩定，短短8到10天就有12人的病毒三次採檢陰性出院，且沒有出現任何副作用；另有2人因近期才確診、用藥時間較短，仍在治療中。

團隊進一步研究，發現某些中藥成分能和新冠病毒上的棘蛋白結合，讓病毒無法和人體細胞結合；簡單來說，病毒的棘蛋白就如同一把鑰匙，打開人體細胞上的鎖頭（即受體ACE-2），以便病毒複製，研究團隊發現的中藥成分正巧能阻斷開鎖程序，不讓病毒繼續複製。

蘇奕彰說，這項中藥方劑不僅能快速清除體內病毒，還能抑制重症患者體內的「細胞激素風暴」，避免免疫系統失控，更能透過上述機轉避免病毒感染，幾乎已發揮到疫苗的作用，未來完整治療報告出爐後也會投稿國際期刊，盼讓世界看見台灣中醫治療成效。

中醫師公會全國聯合會理事長柯富揚受訪時表示，中醫治療指引日前已通過衛福部審核，近期將送進中央流行疫情指揮中心專家小組進行討論，爭取納入新冠肺炎治療指引，治療更多台灣民眾。