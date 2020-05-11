3千船員陸續返台 指揮中心：落實一人一室隔離

敦睦艦隊爆發新冠肺炎疫情，漁船防疫也引發關注。指揮中心副指揮官陳宗彥今天說，預估5、6月間將有近3000名船員返台，不論在船上、陸上，都會落實一人一室隔離措施。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥下午在記者會中表示，根據以往經驗，每年5月下旬到6月都會有兩大波遠洋漁船返國，估計約有2000至3000名船員返台，已要求漁業署做相關規劃，落實一人一室的居家檢疫標準。

陳宗彥說，遠洋漁船檢疫分為兩部分，分別是船上和陸上，留在船上的船員採一人一室隔離，回到陸地的船員則安排入住防疫旅館。

此外，考量國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情逐漸穩定，中央流行疫情指揮中心自8日起開放滯留中國湖北、武漢的民眾自行返台，但須集中檢疫14天。

陳宗彥表示，開放湖北、武漢民眾自行返台以來，5月9日有1人返台、5月10日有11人返台，原則上自桃園機場入境者將安排在北部的集中檢疫所，高雄小港機場入境的則會安排在南部。

指揮中心指揮官陳時中指出，即便開放滯留湖北、武漢台人自行回台，相關註記仍然沒有取消，以便回到台灣後可及早安排集中檢疫。