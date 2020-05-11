台灣防疫成果世界矚目 陳時中175篇投書登外媒

爭取參與世衛及世衛大會，疫情中心指揮官陳時中頻頻投書國際媒體，他說，台灣防疫成果全球有目共睹，也讓今年投書相當順利，甚至有媒體主動邀稿，至今已刊登175篇。

台灣在新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）防疫成果佳，截至今天全台共有440例確診，其中349例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊，僅7人死亡，368人痊癒解除隔離，防疫佳績備受國際矚目。

世界衛生大會（WHA）召開在即，各國紛紛力挺台灣參與，捷克媒體「每日新聞」今天也刊登陳時中的投書，分享台灣對抗新冠肺炎經驗，呼籲各國支持台灣參與世界衛生組織（WHO）。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中表示，台灣外交部、外館目前正和理念相近國家、盟邦積極爭取參與WHA，雖然受邀機會不大，但不會放棄任何機會。

陳時中也坦言，今年和以往狀況差很多，往年外館必須盡很大的力量，才可能讓投書登上國際媒體，但今年相當順利，甚至有媒體主動邀稿，至今已在世界各國刊登共175篇；只要端出成績，宣傳力道就會變強。