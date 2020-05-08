體溫熱顯像儀恐侵隱私 北捷：已調整螢幕顯示

為防疫增設的體溫熱顯像儀遭民眾抱怨，內衣褲可能在螢幕上原形畢露。對此台北捷運表示，已經調整螢幕亮度與對比、減少這種情況發生，並強調只是監測乘客體溫、沒有錄影。

為防堵新冠肺炎，台北捷運在人流多的站點如台北車站、西門站、市政府站等增設體溫熱顯像儀，乘客體溫超過攝氏37.5度，會再使用耳溫槍複檢，超過38度拒載協助就醫；也有百貨業者在出入口設置。

有民眾指出，體溫熱顯像儀會讓內衣褲的形狀現形、侵犯隱私。

北捷表示，已完成調整現場顯示螢幕的對比及亮度，避免或降低類似情形發生，且體溫熱顯像儀僅偵測旅客體溫，並未錄影。