疾管署推聊天機器人 24小時提供疫情資訊
臉書宣布，衛生福利部疾病管制署今天推出Messenger聊天機器人，由構思網路科技GoSky協助研發，以確保民眾獲得關於新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）最新且正確的資訊。
臉書（Facebook）指出，疾病管制署推出的自動化聊天機器人將會提供民眾與新冠肺炎疫情相關資訊，例如「查看國內外疫情」、「預防COVID-19」、「口罩哪裡買」、「假消息澄清區」以及「撥打1922」。
此外，聊天機器人也將被運用在疾管署於臉書上的直播，提供大眾與疫情相關的內容。
疾病管制署發言人莊人祥表示，作為政府對抗武漢肺炎疫情的措施之一，疾病管制署今天啟用Messenger聊天機器人，將提供24小時不停歇的服務，民眾可以隨時使用聊天機器人獲得關於疫情的重要資訊，以及獲得常見問題的解答。
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