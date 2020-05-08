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疾管署推聊天機器人 24小時提供疫情資訊

中央社 / 台北8日電
疾管署副署長、中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。聯合報系記者邱宜君／攝影
疾管署副署長、中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。聯合報系記者邱宜君／攝影

臉書宣布，衛生福利部疾病管制署今天推出Messenger聊天機器人，由構思網路科技GoSky協助研發，以確保民眾獲得關於新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）最新且正確的資訊。

臉書（Facebook）指出，疾病管制署推出的自動化聊天機器人將會提供民眾與新冠肺炎疫情相關資訊，例如「查看國內外疫情」、「預防COVID-19」、「口罩哪裡買」、「假消息澄清區」以及「撥打1922」。

此外，聊天機器人也將被運用在疾管署於臉書上的直播，提供大眾與疫情相關的內容。

疾病管制署發言人莊人祥表示，作為政府對抗武漢肺炎疫情的措施之一，疾病管制署今天啟用Messenger聊天機器人，將提供24小時不停歇的服務，民眾可以隨時使用聊天機器人獲得關於疫情的重要資訊，以及獲得常見問題的解答。

新冠肺炎 COVID-19

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防疫期間，隨處可見使用熱像儀，測量出入民眾體溫，測體溫的熱像儀，可能會讓人的內衣褲曲線被看光光。民眾謝先生說，他在台北捷運某一站閘門旁等朋友，赫然發現旁邊熱像儀螢幕疑似顯示出通過監測區女性路人的內衣形狀，甚至還有人疑似露點，他看了很害羞也很驚訝，憂心大家的隱私全攤在陽光下。

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測體溫的熱像儀，是否可能讓被測者的內在美全都露，生產熱像儀的亞迪電子公司副總經理蘇主勝說，原因是溫差。人體肌膚被不同厚度、材質的衣物包覆，會呈現不同溫度，解析度高的熱像儀，的確可能將溫差顯示，描繪得較為清楚，看得到內著的邊界輪廓形狀，變相讓內衣褲全都露，會有隱私的疑慮。

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因應新冠肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心今記者會，將於今天下午2時舉行。

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