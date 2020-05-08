外國籍商務客來台擬解禁 監測管理取代居家檢疫

台灣新冠肺炎疫情平穩，疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，未來外國籍者若要來台商務活動，居家檢疫14天可能造成干擾，將研議監測觀察機制取代居家檢疫。

台北市政府8日指出，將盤點防疫作為，逐步解封活動、開放場館，預計下週檢討公布，前提中央政府守好邊境，讓回台國民、外國人先入住防疫旅館。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午回應相關議題時說，目前非本國籍者不能入境，除非有特殊商務需求。若解禁，非本國籍者要來台進行商務活動，若要居家檢疫14天，也會造成業務干擾，變成經貿活動阻礙，也會讓商務無法進行。

陳時中說，為了避免上述狀況，目前正在研議，以監測、觀察、更密切的管理來取代居家檢疫。

台灣已連續26天沒有2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）本土案例，且今天是零新增病例。全台目前累計440例，有355人已經解除隔離。

陳時中說，疫情穩定控制，民眾可享受生活、促進經濟，應力行防疫新生活運動，保持社交距離，若不能維持就是戴上口罩。如果業者都能做到防疫措施，室內外人數也都解禁，但民眾就是要配合防疫措施。

有媒體關心，大眾交通工具戴口罩是否解禁；陳時中說，大眾交通工具中接觸不特定對象比較高，且大家不認識、社交距離也不容易維持，口罩在大眾交通工具是必備裝備。