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新增1例2度確診 陳時中為紓困道歉

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
疫情中心指揮官陳時中7日宣佈1例確診，並對紓困方案複雜向民眾道歉。（photo by 施凱文/台灣醒報）
疫情中心指揮官陳時中7日宣佈1例確診，並對紓困方案複雜向民眾道歉。（photo by 施凱文/台灣醒報）

紓困申請太複雜，陳時中再度道歉！疫情中心指揮官陳時中7日在例行記者會上，向申請紓困方案的民眾道歉，他說：「政府其實想幫助最弱勢的人，但因為過程太複雜，造成民眾申請上的麻煩及不舒服我要表達歉意。」另外他也宣佈，7日新增1例境外移入的2度確診案例。

紓困方案擾民

中央疫情指揮中心指揮官陳時中7日宣佈新增1例境外移入確診，為一名於卡達工作的女性，他說：「2月下旬她到卡達工作，3月10日確診並在卡達接受治療，治療完成二採陰。」然而該案例返台後被送至集中檢疫所，5月4日採陰後卻出現腹瀉等症狀，5日再次被送醫採檢，在7日確診。

有媒體提問，關於紓困方案讓民眾大呼不便，陳時中表示，政府想幫助最弱勢的人，但基於資料不完整、沒簡化過程，造成申請的人麻煩及不舒服，「我要表達我們歉意，至於承辦的工作人員也要表達我的謝意。」他也對歐美疫情爆發台灣未提前設下防範，及艦隊缺乏診斷與器材道歉。

籲各國統一防疫

「邊境管理會持續！」陳時中表示，各國對於解除隔離的標準不一，在還沒統一標準之前，會對境外返國者採高標準檢視。他說：「有很多國家在倡議防疫共同圈，怎麼樣讓資訊齊一，資料透明且能明確交換，這是未來的方向。」他強調，確診未解隔離當然是不可以回來，並呼籲各國基於公開透明儘快交換防疫資訊。

至於新增案例在卡達治療完成，返台後又確診，時隔一個月才復陽的情況。專家諮詢小組召集人張上淳解釋，在國外一些報導也有看到二採陰解除隔離之後的復陽狀況，他說：「這種陰陰陽陽的狀況，最長的案例有到80幾天，中間或許沒有檢驗還是有『陽』的狀況，這些都是很低的病毒量。」

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國內已連續24天沒有本土個案，防疫超過100天，外界也陸續出現未來管制是否陸續鬆綁的意見。有學者建議中央流行疫情指揮中心，未來可思考對已零確診的國家互通，例如像是開放雙向旅遊。

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