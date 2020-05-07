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口罩歐美疫情和軍艦案 陳時中防疫路最揪心

中央社 / 台北7日電

疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，防疫超過百日以來，有3件事狀況較多，包含口罩之亂、歐美疫情防堵起步較慢及磐石艦群聚案，但隨時檢討改進，也都化險為夷。

外交部6日與中央流行疫情指揮中心舉行國際記者會，綜合媒體報導，有外媒詢問指揮中心自覺防疫百日以來，曾遇哪些錯誤或做不好之處。陳時中表示，有3件事沒做好。包含口罩之亂、歐美邊境管制速度過慢以及海軍染疫風暴。

陳時中下午在記者會回應媒體相關提問時表示，當時回應是有哪些事情決策上有比較緩慢，但都在檢討改進，印象深刻是過年時口罩工廠停工，要準備很多口罩，不管是口罩國家隊、實名分配花了很多功夫來處理，1個月調整完成，後續就量很充足。

第二件是歐美情勢判斷，陳時中說，當時研判歐美疫情很快就會超過亞洲，但那時安排的時序不夠快，疫情突發及猛爆性超越，準備晚一點，後續又召回有歐洲旅遊史的人要居家檢疫，從中也發現一些個案，這本來會成為破口，但因為大家配合防疫而有堵住。

陳時中說，至於敦睦艦隊群聚案，受限船上篩檢器材不足，不容易做判斷，但現在有新的小型機器可以協助，這幾件事是他認為事發時狀況比較多的。

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