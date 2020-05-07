國外染疫回台又確診 估病程末端可能陰陽互現

台灣今天新增1例新冠肺炎個案，曾於國外確診，回國後又二度確診，病程長達2個月。專家張上淳說，從國內患者觀察，病毒停留在體內有時會陰陽互現。

中央流行疫情指揮中心下午記者會公布，台灣新增1例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）確診，為一名任職外籍航空公司空服員女性。她3月曾在卡達確診，也有接受治療，4月8日二採陰性治療結束後，返回宿舍隔離到4月22日。

這名女性在5月3日返國入境時沒有症狀，但有主動告知檢疫人員，她曾於卡達確診。當時機場人員採檢後將個案送到集中檢疫所，5月4日採檢結果為陰性。當天搭乘防疫專車回家居家檢疫。但返家當天又出現腹瀉症狀，5月5日再度採檢，今天確診。

有媒體提問，這名個案從在卡達確診，後續二採陰，且回台首次採檢是陰性，但後續又是陽性，是否屬特例。

疫情指揮中心指揮官陳時中表示，從國內案例看到，住院病人最長的時間有到80餘天，很多病人也是採檢時陰時陽。上述卡達的個案，看來是二採陰回家再自主隔離或居家隔離14天，其實也很完善，從國內案例看，這樣可能性有，台灣才會採取更為嚴格的三採陰。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說，有些報導有提到，病患在二採陰之後，復陽狀況持續出現，大家對這個病毒在體內停留狀況，就是陰陰陽陽，最長有到80天。

張上淳說，這名個案或許剛好落在陰陰陽陽狀態，卡達兩次陰或許中間還是有陽的狀況，最後一次在醫院驗出陽性，也是非常弱的陽性，與其他病人在醫院最後狀況非常類似。