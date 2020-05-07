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指揮中心14:00記者會後 傳蘇貞昌、陳時中要為紓困道歉
因應新冠肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心今記者會，將於下午2時舉行。
中央流行疫情指揮中心表示，為因應新冠肺炎疫情，記者會下午2時召開，說明疫情及防疫作為等事宜，與會單位為疫情監測組：疾管署，並提供直播。
指揮中心表示，考慮擬開放國外染疫者返台；而今天是否有新疫情、紓困申請後續也是民眾關心要點。預計記者會內容應與紓困之亂、疫情限制放寬與疫報等有關，待指揮中心下午說明。
另外，因紓困之亂惹民怨，還引發部會推責，中午傳出行政院長蘇貞昌將在下午3時，連同衛福部長陳時中、政委龔明鑫，一起出席行政院的紓困記者會，向大眾道歉，與說明紓困方案細節。
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