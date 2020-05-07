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國外染疫者想回台 指揮中心擬有條件放行

中央社 / 台北7日電
疾管署副署長、中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。記者邱宜君／攝影
疾管署副署長、中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。記者邱宜君／攝影

在國外確診新冠肺炎者，若想回台，未來可能有解方。指揮中心專家會議有共識，確診者若想回台，必須發病後至少2個月且症狀已消失或取得2次咽喉採檢陰性才放行。

台灣已連續24天沒有2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土病例，近日的新增個案多以境外移入為主。目前台灣累計439人確診，其中348例境外、55例本土和36例敦睦艦隊。

因國外新冠肺炎疫情持續嚴峻，部分國家也因疫情醫療癱瘓。台灣人若在國外身體不適，取得醫療資源相對不易，也未必有機會可以採檢。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥告訴中央社記者，最近有少數在國外確診的台灣民眾，表達希望回台的心聲。日前指揮中心召開專家會議討論，專家們有共識在特定條件下可放行。

莊人祥說，專家認為，若在國外確診者想要回台，有兩種方式，第一是從發病到登機回台必須間隔2個月以上，且相關症狀（如發燒、流鼻水、喉嚨痛、腹瀉、味嗅覺異常等）已經緩解；第二是必須取得咽喉檢驗2次採檢陰性的證明。

如果確診者回台，依目前規劃，入境時須採檢一次且送集中檢疫場所，檢疫期滿前再驗一次。

莊人祥表示，專家會議對上述解禁方向有共識，但還未正式定案，有待行政流程確認。

確診者能不能搭機回國，要看其他國家的政策而定。如台灣的規定是，沒有3採陰就不能解除隔離，曾有外國籍的確診者希望返回母國但無法如願；也有國家如日本可取得採檢陰性證明而登機；或有國家則是對輕症者沒有採檢、治療，認定就會比較困難。

莊人祥坦言，民眾若在國外出現症狀，未必有機會採檢，這也是問題困難和複雜的地方。如果出現症狀，但沒有確診的旅外民眾想要回台，就遵循現有制度，上機前就會發給健康聲明書，希望誠實申報，且在入境時主動告知。

近日回台後確診的境外移入個案，多是在國外就有相關症狀。莊人祥說，有症狀不代表就是新冠肺炎症狀，尤其很多人都沒有得過新冠肺炎，要明確辨別症狀有難度。目前機場每天都會採檢10至20名從境外回國有症狀者，但僅有1或2人確診。並非有症狀就代表染疫。

有些民眾會苛責旅外染疫者，莊人祥說，現行有發燒者都不能登機；如果強制要求有症狀就不能登機，會造成民眾不願誠實告知，反而變成防疫破口。只要民眾願意誠實告知，不會拒絕民眾回國。

新冠肺炎 COVID-19

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