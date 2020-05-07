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啟動人體試驗…國光新冠疫苗 拚明年秋冬量產

聯合報 / 記者楊雅棠羅真／台北報導
國光生技董事長詹啟賢表示，新冠疫苗研發順利，最快明年秋冬就能量產。記者徐兆玄／攝影
國光生技董事長詹啟賢表示，新冠疫苗研發順利，最快明年秋冬就能量產。記者徐兆玄／攝影

國光生技宣布將啟動新冠肺炎疫苗人體試驗，樂觀預估最快明年秋冬可量產，全民均有機會接種。中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，若順利上市，將優先施打醫護及防疫人員。

國光生技表示，成功開發新冠肺炎候選疫苗，實驗小鼠注射新冠疫苗後，血清抗體反應優異，引發高力價中和抗體，台大醫學院實驗室數據顯示，血清稀釋倍數為一比三百二十倍至一比六百四十倍時，病毒抑制率接近百分百。血清稀釋倍數為一比一千二百八十倍時，病毒抑制率逾九成。

專家諮詢小組召集人張上淳說，國內幾家疫苗廠和研究機構積極開發疫苗，國光生技已完成小動物實驗，台大醫學院也參與合作，初步結果不錯。但仍需要進一步釐清副作用、毒性等問題，做更多試驗，最後才到臨床試驗，開發還需要一些時間，「希望國內業者可順利開發讓國人得到保護」。

台灣兒童感染症醫學會理事長李秉穎說，國光疫苗試驗數據顯示，候選疫苗確實有抑制病毒的作用，但評估成果還須觀察抑制多少病毒量，以及動物與人類接種後是否會出現生病或死亡這類不良反應，國內是否有能力大量生產等。

李秉穎指出，最困難一步是臨床試驗，由於台灣感染人數不多，無足夠樣本，需和爆發大規模疫情的國家合作，政府單位也需拿捏好疫苗安全性和快速上市的時程，讓相關法規更有彈性。

新冠肺炎 COVID-19 疫情 疫苗 張上淳

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