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國產新冠肺炎疫苗傳喜訊 張上淳：有待更多試驗釐清

中央社 / 台北6日電
國光生技今天宣布將啟動新冠肺炎疫苗人體試驗。圖／國光生技公司提供
國光生技今天宣布將啟動新冠肺炎疫苗人體試驗。圖／國光生技公司提供

國光生技今天宣布將啟動新冠肺炎疫苗人體試驗；指揮中心專家張上淳表示，國光疫苗動物實驗初步看來有好結果，但研發還有很多有待釐清之處，如副作用和毒性，須待最後結果而定。

國內生技公司研發新冠肺炎疫苗，今天上午舉行記者會宣布，以動物小鼠試驗疫苗抗體反應佳，目標下半年啟動人體試驗，希望明年冬天有需要的台灣人都能施打。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳下午在記者會回應媒體時表示，目前國內幾家疫苗廠、研究單位都力拚開發疫苗，也已做到一定程度，包括國光生技已進行小動物實驗，動物接種後，就要看有無產生足夠抗體，台大醫學院也有一起合作，初步看來有好的成果。

不過，張上淳說，疫苗開發後續有很多需要釐清之處，包括副作用、毒性等，還要做更多試驗，最後才會進入人體試驗，開發需要時間。當然希望國內業者可順利開發疫苗，讓台灣民眾施打後得到保護，但有待後續研究，才知道最後結果。

指揮中心指揮官陳時中也在記者會表示，對於國家相關生技有研究進展，都很高興，過兩天也會到國光參觀聽取簡報，了解未來發展。

至於疫苗若開發成功，哪些對象可優先施打；指揮中心疫情監測組長周志浩說，疫苗都會規劃優先接種對象，初步為防疫人員、醫護優先，但其他高風險族群還須經專家委員小組討論後提出建議，施打涵蓋到多大範圍也還需評估，疫苗供應量也會納入考量，會考慮由政府公費購買。

新冠肺炎 COVID-19 疫苗 張上淳

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