陳時中籲WHO：提供第一手疫情資訊 台灣才不會成破口

衛生福利部長陳時中今天與外國媒體談話時，向世界衛生組織（WHO）喊話，呼籲WHO提供台灣第一手的疫情資訊。陳時中表示，欠缺對疫情全貌的了解，會讓台灣的防疫工作慢半拍。

路透社報導，陳時中告訴外媒記者，台灣希望有適當管道參與WHO；台灣被WHO拒於門外，不但會造成全球對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的缺口，同時也會對台灣人的公共衛生構成威脅。

陳時中說：「對台灣而言，我們希望取得第一手的疫情訊息。任何的間接訊息都會讓我們的行動慢半拍，導致我們對疫情判斷失準，就好像是見樹不見林一樣。」

「但倘若我們可以取得（WHO）內部第一手訊息，我們就可以看到疫情全貌，可利用建立各種系統和政策，主動因應。」

「我們的反應速度會更快，台灣才不會成為（防疫）破口。」

中央流行疫情指揮中心今天宣布，新增1例確診個案，為境外移入，台灣已連續24天沒有本土個案。目前全台累計439例。