分析防疫差異 日本駐台記者：台灣比任何地方都更像一個國家

台灣防範新冠肺炎的成功經驗引起世界矚目，日本產經新聞駐台記者矢板明夫就在節目上分析指出，台灣防疫之所以能夠成功，關鍵的不外乎「掌握防疫先機」及「有經驗的防疫團隊」。此外，他還以政府權力角度分析台灣與日本防疫政策推行的差異。

擁有日本國籍與15年中國生活經驗的矢板明夫，5日在《年代向錢看》上分析台日防疫經驗的差異。他指出，台灣防疫之所以如此成功，主因就是做到「先守防疫」。他舉例，台灣早在1月12日就派專家前往中國調查疫情、1月24日就禁止口罩出口，都令日本民眾感到驚訝。

此外，日本為了政治考量而遲遲不斷航、斷奧運，也是失去防疫先機的一大主因。矢板明夫指出，「四月份本來習近平要訪問日本，這是安倍政權的最後一次機會。本來中日關係非常差，如果這次習近平訪問日本成功的話，等於安倍不但搞好了日美關係，又搞好了中日關係，那安倍就取得了很圓滿的外交成績。」

矢板明夫也提到台灣的防疫團隊，由於有先前SARS經驗，加上由中央流行疫情指揮中心官陳時中集權統籌，使台灣防疫政策推行容易。相較之下，處於執政末期的安倍政權，在政策的推行上則窒礙難行。

矢板明夫還稱讚台灣給予海歸派很好的醫療照顧和尊嚴，象徵社會的成熟，不像中國對海歸派給予「千里投毒者」的稱呼。透過疫情，也讓他開始反思「什麼是國家？」、「國家需要做什麼？」他指出，「國家就是當你需要時，能保護自己國民的生命和財產安全」，台灣究竟算不算國家的問題爭論不休，但至少在防疫期間，他說，「台灣是比全世界任何一個地方更像國家的國家。」

網友也在節目下方留言稱讚矢板明夫的分析透徹、講中文的口音標準，「矢板先生對於台灣的觀察非常讓人佩服，您的京片子讓我驚訝不已」、「矢板明夫的中文堪比中國央視的主播！」、「這位先生的論述根本是學者的級別」、「一位外國人記者這麼了解台灣，真的做了很多功課，敬佩」。