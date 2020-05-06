類包機湖北旅客解隔離 山區急馳接親人返家

第2批第2架次類包機的滯留湖北台灣民眾，完成14天檢疫後，今天凌晨監測期滿解除隔離。接親人的駕駛戴著口罩、開車窗飛奔在蜿蜒的山區道路，數個車隊形成山區罕見景觀。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中5日說，定點上海返台專案航班（類包機），第4班定點返台專案航班共229名滯留湖北返台民眾，於集中檢疫所檢疫，預計6日監測期滿解除隔離，返家自主健康管理。

第4班類包機是在4月22日凌晨，搭乘遊覽車抵達新北市的兩處北部檢疫所，安置隔離14天，當時搭載的遊覽車隨即實施消毒。

這兩處檢疫所今天都是分兩批解除隔離，一批6日凌晨由家屬接走。其中一處檢疫所，家屬車輛直接駛入地下室接人後，開車離開下山。

另一處集中檢疫所也距離不遠，位於同一條路上往山區走。回程通往新北市區的道路，今天凌晨連續多輛接運家屬的轎車或廂型車，以數個車隊形式飛奔而過，形成罕見的特殊景觀。

親人駕駛與滯留湖北旅客都戴著口罩，駕駛座並開窗通風。一般在山區夜間黑暗道路的車速不會太快，但接滯留湖北親人返家的轎車車速，似乎透露著急切返家的心情。

轄區警分局巡邏車分別在兩處檢疫所大門執行勤務，另一批解除隔離民眾，則是將在上午6時統一搭接駁車到捷運車站，自行返家。相關人員說，因部分旅客已在凌晨由家屬接走，因此，遊覽車數量也比上月21日回台檢疫時要少。