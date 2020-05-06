+0再現 台灣累計23天無本土病例

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天宣布，國內新冠肺炎病例暌違三天再度迎來「零確診」，累計廿三天無本土病例。

指揮中心日前針對磐石艦四名無症狀確診官兵的十名密切接觸者採檢，採檢結果昨天出爐，相關接觸者皆未發現陽性，敦睦艦隊疫情對社區威脅再降低。

敦睦艦隊磐石艦群聚累積卅六名軍官確診，中央流行疫情指揮中心近日再採檢三百四十五名磐石艦成員，其中一人於五月三日採檢結果呈現弱陽性，因無法研判，五月四日再次採檢後確診，也意外發現該名個案染疫卻未產生抗體。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，磐石艦上確實還有其他確診者，初步分析血清抗體時，未產生抗體，研判可能與近期感染、抗體還沒有出現有關。

張上淳說，國內四百多例新冠肺炎確診個案不確定有檢測抗體，「只能說確診病人大部分都是有抗體出現的。」

中國醫藥大學兒童醫院感染科主任黃高彬分析，理論上感染病毒，身體會產生抗體，未來再次感染時，抗體會被活化。但台灣現行的檢驗方法尚無法確認新冠病毒是否也符合這個理論，黃高彬認為，我們需要發展更新更好的檢驗方式，才能確認抗體存在與否。