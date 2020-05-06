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印度專機9人不適採陰 武漢類包機昨解禁

聯合報 / 本報記者／台北報導
華航專機昨天凌晨從印度德里接一百廿九人返抵桃園機場，疾管署在空橋門口設臨時檢疫區，旅客表示「回來很開心」。 記者陳嘉寧／攝影
華航專機昨天凌晨從印度德里接一百廿九人返抵桃園機場，疾管署在空橋門口設臨時檢疫區，旅客表示「回來很開心」。 記者陳嘉寧／攝影

由外交部等單位協調的華航專機，昨天凌晨從印度德里接一百廿九名旅客返抵桃園機場衛福部疾管署在空橋門口及出境區的內候機室開設臨時檢疫區，篩檢旅客健康狀況，審核健康聲明書暨檢疫通知書內容，機上旅客滯留印度及孟加拉等地一個多月，下機後鬆了一口氣，表示「回來很開心」。

不過，一百廿九名自印返台國人中，有九人身體不適，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，機場採檢有症狀者，採檢結果皆陰性，已與其他人送往集中檢疫所隔離。

另外，四百多名滯留湖北武漢國人於四月廿日與廿一日搭乘第二波類包機回台後，昨天也完成十四天隔離檢疫。其中，在新竹市進行隔離的一一四人確定無虞，昨天清晨六點半檢疫期滿「出關」，由五輛專車載往新竹轉運站與新竹高鐵站；雖然面露疲態，但台胞們都帶著微笑，直呼「終於可以回家了！」

截至目前，不論包機或類包機滯鄂台胞，僅首批包機五旬台商（案十一）確診新冠肺炎，其他專機返台者皆採檢陰性，順利解除隔離返家。

新冠肺炎 COVID-19 類包機 專機 桃園機場 孟加拉 台商 衛福部

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