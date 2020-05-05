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4例確診者出院「復陽」 張上淳：新冠病毒特性

中央社 / 台北5日電
中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。圖／指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。圖／指揮中心提供

確診個案三次陰性後「復陽」事件時有所聞，引發民眾擔憂。中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今天說，國內共4例三採陰後復陽的個案，但幾乎不具傳染力，民眾無需擔憂。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情稍歇，但因外界擔心個案痊癒後出現陰轉陽的狀況，導致確診者解除隔離出院後仍被貼上標籤。

張上淳表示，國內確診個案必須三次採檢均為陰性才可解除隔離，這項政策長久執行以來都做得很好，也發現確診個案到了後期，病毒量都非常低，甚至介於陰跟陽之間，只是台灣始終採取高標準，必須確定完全陰性才讓個案返家。

他說，其實早在確診個案解除隔離前，雖然PCR仍能驗出病毒核酸，但多數早已培養不出病毒，意指不具傳染力，因此個案回到家以後都是安全的，民眾不應將這些人標籤化。此外，所有個案在出院時，防疫人員都會再三提醒，一旦出現不舒服就要立即回到醫院採檢。

張上淳指出，國內目前共有4例個案三採陰性後又轉為陽性，再次到醫院採檢，出現時陰時陽或介於陰陽之間的結果，相當不容易判讀，但仍視為「復陽」，待未來有更多經驗和證據，才能決定如何安排這類個案。

這類「復陽」個案不只台灣，韓國案例也不少。張上淳說，根據了解，韓國約有100多名確診者痊癒回到社區後復陽，但並沒有傳染給任何人；加上台灣確診個案解除隔離後，還會被要求自主健康管理一段時間，基本上只會接觸到家人，至今也沒看到有人被傳染，以此研判這個病毒特性就是容易時陰時陽，感染一段期間後病毒量會變得似有似無，但對周遭人沒有威脅。

指揮中心指揮官陳時中強調，沒有人想要生病，解除隔離者只要有相關症狀，也須和衛生單位通報，平時自主健康管理做好，呼籲外界不要將患者標籤化。

新冠肺炎 COVID-19 張上淳 2019新型冠狀病毒

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