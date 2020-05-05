印度撤僑專機129人抵台 9人有症狀採檢為陰性

中央流行疫情指揮中心表示，印度撤僑專機129人今天清晨抵台，9名有症狀者在機場採檢後，與其他人一起送往集中檢疫所，目前採檢都是陰性。

由外交部等單位協調的華航專機，從印度搭載129名旅客今天凌晨返台，其中9人過去14天曾有輕微咳嗽等症狀。

中央流行疫情指揮中心下午表示，昨天晚間自印度搭乘專機的129人已於今天清晨抵台，其中9名有症狀者在機場採檢後，已與其他人一起送往集中檢疫所隔離14天，目前採檢都是陰性。