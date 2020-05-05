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今天讓政府搜集個資防疫；五年後 我們將付出什麼代價？

未來城市@天下 / 文・曾彥菁　圖・Shutterstock
史諾登（Edward Snowden）認為疫情就算結束，政府仍可能取用個人數據。圖片來源：截自衛報影片
史諾登（Edward Snowden）認為疫情就算結束，政府仍可能取用個人數據。圖片來源：截自衛報影片

新冠肺炎疫情持續延燒，各國為圍堵疫情，紛紛祭出科技防疫新招。

中國支付寶健康碼南韓公開患者行蹤後，新加坡也在三月推出一款防疫App「TraceTogether」，利用藍芽交換訊號，追蹤確診者的接觸史。

新加坡防疫APP「TraceTogether」可追蹤疫情。
新加坡防疫APP「TraceTogether」可追蹤疫情。

這款由政府科技部（GoVTech）和健康部門研發的App，民眾下載後只要開啟藍芽，就能與附近同樣有使用軟體的人交換訊息；一旦發現確診者，政府可取用App中的資訊，追蹤曾近距離且長時間接觸的高風險感染者。TraceTogether聲明不會取用地點與其他個人資訊，使用者隱私相對安全，目前已有超過60萬人下載。

TraceTogether也開放原始碼，讓民眾取用與優化，「我們相信開放原始碼，能加強信任與合作，對抗這個肆虐各國政治與經濟的疫情，」新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）表示。

【延伸閱讀】當紅視訊軟體Zoom曾自啟鏡頭 、開發團隊在中國　中研院學者：使用前留意7件事保資安

台灣「電子圍籬」引西方媒體關注

台灣的「電子圍籬」系統有效追蹤居家隔離與檢疫者。
台灣的「電子圍籬」系統有效追蹤居家隔離與檢疫者。

亞洲各國追蹤疫情的手段，看在許多西方國家人民眼中，卻有侵犯人權的疑慮。

三月下旬自歐洲返台的大學生謝和軒（Milo Hiseh），在個人推特上分享居家檢疫經驗：「我的手機被政府追蹤訊號以加強檢疫，在早上7:30時沒電了，8:15就有四個不同單位來電，8:20警察已到了我們家門口。」

貼文引發1萬4千次轉發，各國紛紛對台灣的嚴格監控手段表示驚訝，BBC也邀請謝和軒分享更多在台灣的居家檢疫經驗。

謝和軒表示，當他一飛抵台灣機場，在入境處即被要求填寫檢疫通知書，並直接確認個人手機訊號以便追蹤：「這套系統被稱為『電子圍籬』（electronic fence）。」目前台灣居家隔離與檢疫人數逼近十萬人。

部分人士質疑此舉侵犯人民隱私，認為和以往追蹤罪犯的系統相似，只是少了監控手環：「即使疫情過後，政府仍有可能持續監控與擴張權力。」但謝和軒認為，如果真的發生這種情況，「台灣公民也將向政府的越權表達抗議。」

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為防疫，人民讓出過多公民權

面對隱私與防疫的兩難，界線怎麼抓？

西班牙IE商學院（IE Business school）的創新教授丹斯（Enrique Dans）認為，被限制隔離在家已是侵犯公民權，「但我們能夠接受，因為這是避免更大惡果的必要手段。」

但丹斯強調，掌握人民的GPS已經侵犯人權。儘管台灣的民主指數排行全球31名，已是相當尊重公民的社會；但謝和軒的例子則讓他擔憂，為了防疫，人民已讓渡過多的公民與隱私權。

「為什麼我們應該認為，在台灣或中國日漸擴張的監控是不能被接受的？」他擔心，一旦這樣的標準在特殊情況被建立後，即使特殊情況已結束，「當權者仍可能決定繼續保有權力，讓人民失去辛苦得來的公民權，這是一個需要被提醒的警示。」

【延伸閱讀】三月專題｜武漢肺炎防疫：科技與隱私的界線

丹斯（Enrique Dans）提出思考，為了防疫，人民已經讓渡過多公民權。圖片來源：丹斯臉書
丹斯（Enrique Dans）提出思考，為了防疫，人民已經讓渡過多公民權。圖片來源：丹斯臉書

相較直接監控檢疫者手機，丹斯認為新加坡的TraceTogether App讓人們保有選擇下載與否的權利，是相對可接受的方式，。

行政院資安處處長簡宏偉接受《鏡週刊》採訪時指出，電子圍籬靠並非靠GPS定位，而是採用手機和「基地台」的距離來定位。衛星GPS定位的精確度可小至10公尺，但基地台手機訊號定位的誤差範圍較大，使用基地台定位「較能確保民眾個資及隱私。」

史諾登、哈拉瑞警告：疫情過後政府仍掌握數據

不止東方，以色列也以追蹤恐怖份子的科技設備，來監控感染新冠肺炎的病患。曾揭發美國監控人民「稜鏡計劃」的吹哨人史諾登（Edward Snowden）憂心，疫情平息後，各政府獲得的新權力仍可能繼續，「例如透過手環取得個人健康資訊，像是脈搏或心跳等。」

史諾登擔心，即使新冠肺炎消失後五年，當權者仍可取用這些數據，並且有新的用途：「他們將會知道你正在上網，知道你的手機正在移動，知道你此刻的心跳，當他們開始將數據用於人工智慧等科技，將會發生什麼事？」

曾寫作《人類大歷史》的以色列歷史學家哈拉瑞，也在《金融時報》發表看法，認為政府的監控已從「皮膚上的外在行為」轉往「皮膚下的生物數據」，「公司和政府大量收集生物數據，就可以比我們更了解自己，能夠預測甚至操縱我們的感受，進而向我們出售他們想要的東西，不管是產品或政治傾向。」

舉例來說，假如2030年，北韓規定每個公民都需24小時佩戴監測手環，如果有人聽了領導者的演講後透露「憤怒」的跡象，那麼政府就會立刻知道。

哈拉瑞認為，健康防疫與隱私權並非二選一的兩難，它們可以同時被兼顧：「當人們信任科學、公共權威與媒體，即使沒有『老大哥』盯著，公民也可以做正確的事。」

相較由政府監控生物數據，哈拉瑞傾向由人民自主掌握，讓數據協助人民作出明智選擇，與建立健康的生活習慣。他以肥皂洗手為例，這個小動作直到19世紀，才開始廣為人們所知與執行，並大幅度減少了傳染病散播，「一個有上進心與知識淵博的人，會比一群受過訓練的無知人群強大的多。」

哈拉瑞的提醒，讓我們知道思考防疫與隱私之間的界線時，若每個人都能積極負起公民責任，自我監督與管理，就可能兼顧健康與自由。

「全文轉載自未來城市(今天，讓政府搜集個資防疫；五年後，我們將付出什麼代價？) ，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網

新冠肺炎 COVID-19

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