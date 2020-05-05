快訊

公式曝光！追加的紓困1萬塊怎麼領 各縣市不同看這邊

第2批湖北類包機231人 隔離檢疫期滿出關

中央社 / 新竹市5日電

第2批湖北類包機上月20日返國，載回231名滯留的台灣旅客，分送到新竹縣、市檢疫所集中隔離14天後，今天期滿解除隔離，旅客雖有疲憊，但仍難掩興奮表示「終於可以回家了」。

第2批湖北類包機，上月20日晚間載回231名滯留的台灣民眾，分別送往新竹縣、市檢疫所集中隔離，今天期滿隔離14日，確定無虞，期滿出關。

旅客表示，今天檢疫期滿，帶著收拾好的行李，經檢疫檢哨站，並由防疫人員量體溫、以酒精消毒後，領早餐上車，等待多日，終於能夠回家了。

旅客說，感謝政府用心，在疫情艱困期間，協助他們能成功返台，今天隔離期滿，能返家與家人團聚，相當開心。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

新莊53歲居家檢疫男暴斃 他5月1日剛從大陸回來

印度撤僑專機抵台 約20人分住南投、草屯2檢疫所

陽明山檢疫所91官兵昨全數出關 今全所消毒待命

新莊居家檢疫者電話未接 里幹事上門查看竟已死

相關新聞

全球疫情大流行估6月底結束 台大公衛：備戰下一波該這麼做

台灣大學公共衛生學院副院長陳秀熙今（4）日發表最新預估，預期COVID-19（新冠肺炎）全球大流行可望在6月底接近尾聲，屆時全球每日新增確診案例將低於2500人，並持續下降，「表示這個流行波要過去了」。

新北開放長照探視 4大限制比中央更嚴

中央疫情指揮中心宣布，1日起開放有條件探視長照機構，新北市卻未跟進，市長侯友宜強調一定會採取比中央更嚴格的標準，再公布方...

第2批湖北類包機231人 隔離檢疫期滿出關

第2批湖北類包機上月20日返國，載回231名滯留的台灣旅客，分送到新竹縣、市檢疫所集中隔離14天後，今天期滿解除隔離，旅...

印度撤僑專機抵台 約20人分住南投、草屯2檢疫所

由外交部等單位協調的華航專機，昨天晚上9時許從印度搭載129名旅客返台，今凌晨近3時許抵達桃園機場，據瞭解，其中約20人...

李新穎接受義媒專訪 籲義大利政府助台抗中歧視

義大利網路政論媒體「蟻報」（Le Formiche）近日專訪駐義代表李新穎，分享台灣對抗武漢肺炎的成功模式，並呼籲義大利...

印度撤僑專機載129人抵台 9人曾輕微咳嗽採檢

由外交部等單位協調的華航專機，從印度搭載129名旅客今天凌晨返台，其中9人因過去14天曾有輕微咳嗽等症狀，在機場進行採檢...

華航包機載回印度台灣人 百人到彰化檢疫所集中隔離

政府協調包機載回滯留印度的台灣人，昨天台北時間晚間9點半從印度德里機場起飛，今天凌晨4點抵達桃園機場，據了解，其中約11...

影／終於回家了！新竹檢疫所類包機台胞114人順利出關

第二批湖北類包機4月20日載回約228名台胞，分兩梯到新竹縣市一處檢疫所進行14天隔離，其中，在新竹市進行隔離的114人...

整理包／敦睦艦隊新增1病例 累計全台438人確診

中央流行疫情指揮中心2日公布國內新增3例境外移入COVID-19(武漢肺炎)病例，分別為60多歲女性(案430)、30多歲女性(案431)及40多歲男性(案432)。

129名滯印度台人安置地點 汐止檢疫所擬2因素被排除

全球新冠肺炎疫情嚴峻，印度為此全境封國，然在我國外交部協調安排下，華航昨派遣專機載送滯留當地國人及15名在台工作外籍人士...

影／華航專機從印度載回129名旅客開心回家

由外交部等單位協調的華航專機，5日凌晨從印度德里接129名旅客返抵桃園機場，疾管署在空橋門口及出境區的內候機室開設臨時檢...

漁船加強防疫 到過國外港口 原船檢疫14天

農委會漁業署加嚴遠洋漁船防疫規範，即日起取消漁船返港前卅天無接觸史漁工，可免原船檢疫的判定。換句話說，遠洋漁船只要曾進到國外港口，不管是不是已超過卅天，回台都必須原船檢疫十四天，無症狀才可放行。

熱門新聞

圖表看疫情／全球新冠肺炎逾25萬人逝 美估每日死亡數將翻倍

誤以為流鼻水是因切洋蔥！留美女學生四採才確診

「嘉玲」不再！新增1確診30歲留美學生 入境時無症狀

世衛：2國提案將在WHA辯論台灣參與議題 再否認台灣示警人傳人

美軍戰略轟炸機與加油機今衝台灣首尾 國防部：有掌握

直播／今新增1例境外移入個案 30多歲美國求學女性

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。