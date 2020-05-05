第2批湖北類包機231人 隔離檢疫期滿出關
第2批湖北類包機上月20日返國，載回231名滯留的台灣旅客，分送到新竹縣、市檢疫所集中隔離14天後，今天期滿解除隔離，旅客雖有疲憊，但仍難掩興奮表示「終於可以回家了」。
第2批湖北類包機，上月20日晚間載回231名滯留的台灣民眾，分別送往新竹縣、市檢疫所集中隔離，今天期滿隔離14日，確定無虞，期滿出關。
旅客表示，今天檢疫期滿，帶著收拾好的行李，經檢疫檢哨站，並由防疫人員量體溫、以酒精消毒後，領早餐上車，等待多日，終於能夠回家了。
旅客說，感謝政府用心，在疫情艱困期間，協助他們能成功返台，今天隔離期滿，能返家與家人團聚，相當開心。
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