印度撤僑專機載129人抵台 9人曾輕微咳嗽採檢

由外交部等單位協調的華航專機，從印度搭載129名旅客今天凌晨返台，其中9人因過去14天曾有輕微咳嗽等症狀，在機場進行採檢，隨後全數搭乘遊覽車至檢疫所集中檢疫14天。

外交部發言人歐江安昨晚表示，在外交部協調安排下，世界台灣商會聯合總會租賃1架華航專機，前往印度德里接載旅居印度、孟加拉的114名國人，以及在台灣工作的15名外籍人士，共129名乘客（含1嬰兒），台北時間4日晚間9時47分從印度德里國際機場起飛。

機場國境單位人員指出，這129名旅客在今天凌晨2時50分搭乘華航專機返抵桃園國際機場，下機後有9人在健康聲明提到，過去兩週曾有輕微咳嗽等症狀，因此立即被檢疫人員帶往航廈室外的採檢站進行採檢。

機場國境單位人員表示，隨後這129名乘客，則戴著口罩分批搭乘8輛防疫車隊遊覽車，在凌晨5時8分依序離開桃園機場，前往檢疫所進行14天的集中隔離檢疫。其中，採檢的9人若呈現陰性，則會待在檢疫所直到隔離檢疫期滿；若呈現陽性，將由救護車後送醫院住院隔離治療。