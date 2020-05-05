漁船加強防疫 到過國外港口 原船檢疫14天

政府編列六百億元防治新冠肺炎及紓困振興特別預算，交通部也對相關行業薪資、營運補貼等已核准或核撥了數十億元。交通部前部長賀陳旦說，如果交通部能掌握疫情爆發前相關行業的經營實態，評估發現金的效果會更好，「現在的作法是補助『人頭』愈多，意義愈大」，失去讓「虛胖」產業轉型的機會。

2020-05-04 23:51