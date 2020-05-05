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漁船加強防疫 到過國外港口 原船檢疫14天

聯合報 / 記者彭宣雅／台北報導
農委會漁業署加嚴遠洋漁船新冠肺炎防疫規範，取消漁船返港前卅天無接觸史漁工就可免原船檢疫判定。圖／聯合報系資料照片
農委會漁業署加嚴遠洋漁船新冠肺炎防疫規範，取消漁船返港前卅天無接觸史漁工就可免原船檢疫判定。圖／聯合報系資料照片

農委會漁業署加嚴遠洋漁船防疫規範，即日起取消漁船返港前卅天無接觸史漁工，可免原船檢疫的判定。換句話說，遠洋漁船只要曾進到國外港口，不管是不是已超過卅天，回台都必須原船檢疫十四天，無症狀才可放行。

漁業署原本規定，遠洋漁船自台灣出港後，航行過程「全程從未有」或「返港前卅日以上未有」海上轉載、進入他國港口、併船交流、船員異動及接受公海登檢等五項情形，並且入境時無發燒、咳嗽等症狀者，原則上同意無須原船檢疫；未符合情形，或是船員身體有異狀者，則需進行原船檢疫十四天。

新冠肺炎 COVID-19 農委會 漁業署

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