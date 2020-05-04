憂漏放無症狀感染者 未來擬解隔離前後再採檢

磐石艦官兵隔離期滿後，又有4名無症狀者確診新冠肺炎，醫師籲未來解除隔離前都應再次採檢。指揮中心指揮官陳時中表示，將和專家討論哪些狀況需要在解除隔離前後再次採檢。

國軍敦睦艦隊的磐石艦4月18日發生新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚感染，因此磐石艦、岳飛艦和康定艦共700多名官兵全數召回檢疫所進行14天集中檢疫，截至昨天隔離期滿並進行最終採檢，若全數為陰性則可返家。

不料，檢驗結果昨晚出爐，磐石艦再增4例確診個案，均為無症狀感染者。

中國醫藥大學附設醫院感染科主治醫師王任賢昨晚接受記者聯訪時表示，根據磐石艦檢驗結果推測，過去恐漏放不少無症狀感染者，呼籲所有居家隔離、檢疫者在解除隔離前都應採檢。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在記者會中表示，根據這次經驗，指揮中心將和專家小組展開討論，例如哪些情況下需要再次採檢，以及採檢時間點落在解除隔離之前還是之後。

針對無症狀密切接觸者是否要進行回溯採檢，指揮中心發言人莊人祥表示，根據目前了解，傳染力最強在傳染後7天左右，因此早已針對居家隔離檢疫者祭出規定，要求隔離期滿後多做7天自主健康管理，避免傳染給他人。