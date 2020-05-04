艦疫接觸者安全 藥局不強制賣口罩

「再新增1例境外移入，磐石艦接觸者解隔離。」疫情中心指揮官陳時中4日表示，除磐石艦3日晚間4例確診外，新增1例境外移入，「案437 居家檢疫4月30日收置負壓隔離病房，個案目前無症狀，敦睦艦接觸者也都已解除隔離，這也代表對社會的影響比較小了。」

磐石艦接觸者

中央疫情指揮中心指揮官陳時中，他說：「昨晚磐石艦4例以外，新增1例境外移入，案437 居家檢疫期間流鼻水、鼻塞等情況，4月30日收置負壓隔離病房，個案目前無其他症狀。」而敦睦艦軍人的接觸者都已解除隔離，未發現陽性個案。他說：「這也代表對社會的影響比較小了。」

「研議所有漁船到國外港口，不管有無檢測都要待在原船檢疫14天。副指揮官陳宗彥表，漁船、國際商船部份，會要求航港局、漁業署未來在執行上落實，讓制度可以更健全。他說：「所有漁船入境必須要居家檢疫14天，船公司負責船員可以達到居家檢疫部份，人員如果全部在船上不下船就可以不受限制出海。」

藥局不強制賣口罩

針對磐石艦確診不斷，陳時中也一一舉例各國船隻及軍艦的確診比例替其緩頰，「法國戴高樂號染病率約52%、美國羅斯福號24%，磐石艦僅有9%多，相對較少。」他也說，磐石艦無特定群聚事件，只是因為空間狹小才有傳播，「而敦睦艦隊軍人根據疫調，雖然已經過隔離期了，但我們還是會繼續追蹤。」

至於藥局可從口罩販售機制中退場的問題，陳時中表示，「是不強制他一定要賣，不是強制他們一定不能賣。」並表示商家向指揮中心反映，就可以慢慢退場。他也對新增的案437做說明，呼籲民眾感覺自己有症狀立刻通報，「這樣大家意識到其實是一件好事。」

「一開始弱陽性為何不算確診？」莊人祥表示，30日知道新增案例前陣子檢驗結果呈弱陽性後就將她收置負壓病房，但是因為會有時陰時陽狀況出現，要驗很多次才知道。陳時中則強調，檢疫並非一翻兩瞪眼，「CPR只是公認相對精確，都要經過多次檢驗才會宣佈。」

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