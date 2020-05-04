快訊

採檢4次才確診！女「切洋蔥流鼻水」以為過敏未通報

要對抗的不是病人：精神鑑定與司法裁判的艱難

聽新聞
test
0:00 / 0:00

艦疫接觸者安全 藥局不強制賣口罩

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導

「再新增1例境外移入，磐石艦接觸者解隔離。」疫情中心指揮官陳時中4日表示，除磐石艦3日晚間4例確診外，新增1例境外移入，「案437 居家檢疫4月30日收置負壓隔離病房，個案目前無症狀，敦睦艦接觸者也都已解除隔離，這也代表對社會的影響比較小了。」

磐石艦接觸者

中央疫情指揮中心指揮官陳時中，他說：「昨晚磐石艦4例以外，新增1例境外移入，案437 居家檢疫期間流鼻水、鼻塞等情況，4月30日收置負壓隔離病房，個案目前無其他症狀。」而敦睦艦軍人的接觸者都已解除隔離，未發現陽性個案。他說：「這也代表對社會的影響比較小了。」

「研議所有漁船到國外港口，不管有無檢測都要待在原船檢疫14天。副指揮官陳宗彥表，漁船、國際商船部份，會要求航港局、漁業署未來在執行上落實，讓制度可以更健全。他說：「所有漁船入境必須要居家檢疫14天，船公司負責船員可以達到居家檢疫部份，人員如果全部在船上不下船就可以不受限制出海。」

藥局不強制賣口罩

針對磐石艦確診不斷，陳時中也一一舉例各國船隻及軍艦的確診比例替其緩頰，「法國戴高樂號染病率約52%、美國羅斯福號24%，磐石艦僅有9%多，相對較少。」他也說，磐石艦無特定群聚事件，只是因為空間狹小才有傳播，「而敦睦艦隊軍人根據疫調，雖然已經過隔離期了，但我們還是會繼續追蹤。」

至於藥局可從口罩販售機制中退場的問題，陳時中表示，「是不強制他一定要賣，不是強制他們一定不能賣。」並表示商家向指揮中心反映，就可以慢慢退場。他也對新增的案437做說明，呼籲民眾感覺自己有症狀立刻通報，「這樣大家意識到其實是一件好事。」

「一開始弱陽性為何不算確診？」莊人祥表示，30日知道新增案例前陣子檢驗結果呈弱陽性後就將她收置負壓病房，但是因為會有時陰時陽狀況出現，要驗很多次才知道。陳時中則強調，檢疫並非一翻兩瞪眼，「CPR只是公認相對精確，都要經過多次檢驗才會宣佈。」

【更多精采內容，詳見

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

陳時中籲民眾響應捐口罩 目標一週達千萬片

柯文哲籲政客勿追求零確診 陳時中：不是在講我

柯文哲指不應追求零確診 陳時中：應該不是說我啦

0504新冠肺炎疫情重點／新增1確診留美學生、敦睦艦隊染疫途徑依然不明

相關新聞

誤以為流鼻水是因切洋蔥！留美女學生四採才確診

中央流行疫情指揮中心今宣布新增一名新冠肺炎境外移入確診案例（案437），為一名30多歲女性，她因與另兩名確診者（案383、384）搭同班機返台，在居家檢疫期間被轉列居家隔離，隔離期滿後，因為自己不放心，自行要求檢驗而確診。

柯文哲指不應追求零確診 陳時中：應該不是說我啦

新冠肺炎疫情逐漸趨緩，台北市長柯文哲最近在專訪節目指出，「政治人物說零case、零社區感染，我覺得戰略不對」，強調爽一下...

立委籲成立快篩國家隊 衛福部次長：會朝這方面做

台灣防堵新冠肺炎表現，讓全球刮目相看。民進黨立委蔡易餘在立院質詢時表示，台灣防疫表現很好，世界多國都誇獎，而國人現在也是...

上機前填聲明防境外個案 陳時中擔心成「謊言的開始」

國內今新增一名境外移入確診個案，而境外移入病例占我國確診個案大宗，因此有民眾質疑確診者帶病回台，是否應考慮通機乘客以及機...

戴口罩阻絕台灣社區傳播 張上淳認證有這兩種好處

新冠肺炎疫情席捲全球，台灣在這波浪潮中，順利閃過一觸即發的社區傳播威脅，這當中的關鍵因素有哪些？中央流行疫情指揮中心專家...

艦疫接觸者安全 藥局不強制賣口罩

「再新增1例境外移入，磐石艦接觸者解隔離。」疫情中心指揮官陳時中4日表示，除磐石艦3日晚間4例確診外，新增1例境外移入，「案437 居家檢疫4月30日收置負壓隔離病房，個案目前無症狀，敦睦艦接觸者也都已解除隔離，這也代表對社會的影響比較小了。」

開放長照探視侯友宜逆時中 陳時中：尊重地方政府決定

國內新冠肺炎疫情趨緩，指揮中心日前表示將逐漸放寬室外、藝文等活動限制，但有些地方政府不但未跟進，甚至採取更嚴格的措施，例...

漁船取消滿30天免檢疫規定 軍艦不變

敦睦艦隊「磐石艦」多名官兵感染新冠肺炎，國防部聲稱軍艦檢疫規範，是依據漁業署的遠洋漁船規定，在海上無接觸史30天即可。於...

成大研發插管防護罩 1分鐘能架好

新冠肺炎疫情蔓延全球，造成眾多醫護人員因此染疫甚至身亡，因為照護病人的過程中，容易受到噴濺體液的感染。成大醫院急診部研發出用於插管治療的「戰疫型」防護罩，可以有效避免噴濺感染，這項研發4月刊登在急診界排名第一的國際期刊《急診醫學年鑑Annals of Emergency Medicine》上，受到全球醫界的關注。

台大公衛：新冠肺炎可能會維持2年

新冠肺炎全球疫情趨緩，台大公衛學院學者估計，到6月底全球每日新增確診病例會少於2500人，但整體疫情可能持續兩年，隨著各國逐步展開解封措施，外國入境民眾須居家檢疫14天的規範也將鬆動，屆時機場、交通運輸工具及職場等人潮複雜地點的防疫措施應全面升級。

勿點開詐騙釣魚信！指揮中心澄清從未發「最終通知」

中央流行疫情指揮中心今日表示，近期接獲民眾陸續反映，收到以疾病管制署(notices@cdc.gov.tw)名義發送信件...

磐石艦群聚主因公布 陳時中：侵襲率遠低於國外艦隊

中央流行疫情指揮中心今天表示，本次敦睦遠航支隊確定病例與極可能病例仍僅限於磐石艦。以磐石艦確定病例艙間分布來看，並無特別...

熱門新聞

圖表看疫情／全球確診破350萬！ 日本緊急狀態延長到5月底

磐石經驗 專家懷疑：不少無症狀感染者被漏放

整理包／新增1例境外移入與案383同班機 累計437人確診334人解隔離

敦睦艦隊採檢結果出爐！解隔離前檢驗4人陽性

美國務卿：大量證據顯示 新冠病毒源自武漢實驗室

磐石艦4人陽性 346人全數明日上午再度採檢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。