滯留馬爾地夫台人返國難 指揮中心曝困難點

滯留馬爾地夫的台人怨遭政府丟包，指揮中心副指揮官陳宗彥今天說，疫情嚴峻，各國管制措施不同，協調出入境國、找航空公司包機難度都很高；若有需要，不排除派第二班包機。

華航印度撤僑專機經過相關安排與確認後，確定於5月4日晚間7時10分從新德里起飛返台，並於5月5日凌晨4時許抵達桃園，目前約有180名台灣民眾登記搭乘，包括孟加拉台灣商會20多人將包機從孟加拉到新德里搭機。

不過，近日有20名多在馬爾地夫工作的台灣民眾頻頻反映希望搭這班華航印度專機返台，卻因馬爾地夫鎖國封島難以到印度德里搭機。

中央流行疫情指揮中心副指揮官、內政部次長陳宗彥上午接受記者電話聯訪時表示，由於馬爾地夫鎖國，滯留當地的台灣人到印度德里的交通有困難，外交部先前曾協助安排班機，但滯留當地台灣民眾不願負擔約新台幣2萬元的機票費用，隨疫情嚴峻、航班減少，班機費用也愈來愈貴。

陳宗彥說，外交部為此緊急協調馬爾地夫、印度兩國，一方面要同意離開，另一方面要同意進入，畢竟各國都有相對的管制措施，也要有航空公司願意飛，尤其在全球疫情嚴峻的情況下，協調相關問題確實有難度。

這20多人若趕不上明天起飛的華航印度專機，外界也好奇政府是否可能爭取第二批包機。陳宗彥指出，不排除派出第二班機，但仍要看搭乘的人數，勢必得達到一定人數共同分攤包機費用，才有機會降低單價，強調會盡全力協助民眾返國。