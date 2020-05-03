7+0破功！防疫再緊繃 明起入境全須通報

聯合報 / 記者陳婕翎陳雨鑫羅真／台北報導
新冠肺炎疫情昨新增三例境外移入確診，台北市立動物園仍湧入大批遊客。 記者季相儒／攝影
新冠肺炎疫情昨新增三例境外移入確診，台北市立動物園仍湧入大批遊客。 記者季相儒／攝影

不符居家檢疫條件 一律住防疫旅館

我連續七天零確診夢碎，紀錄止步於第六天，中央指揮中心昨公布國內新增三例新冠肺炎境外移入病例，累計達四三二例。雖然連續廿天無本土個案，但打破零確診紀錄，指揮中心宣布，五月四日零時起，自海外入境民眾返國必須先通報，未符合居家檢疫條件者一律入住防疫旅館限制，確保國內安全。

累計達432例 廿天無本土病例

指揮中心指揮官陳時中說，「今天無法「嘉玲」（加零）有點失望，但境外移入是我們要承擔的風險。」他強調，不會以國內累積多少天零確診作為經濟開放標準，而是評估民眾個人防護是否落實，只要民眾遵守佩戴口罩、勤洗手及社交距離等防疫措施，就能讓社會開放速度加快。

民眾期待恢復正常生活，新北市一度表示將逐步鬆綁管制作為，封閉式公有場館分階段開放，但昨天公布有三例境外移入個案後，新北市長侯友宜已要求相關局處整體評估，預計今天宣布結果。

五月四日零時起，海外入境民眾返國未符合居家檢疫條件一律入住防疫旅館；圖為疾管署在桃機查核健康聲明資料。 記者鄭超文／攝影
五月四日零時起，海外入境民眾返國未符合居家檢疫條件一律入住防疫旅館；圖為疾管署在桃機查核健康聲明資料。 記者鄭超文／攝影

健康申報不實 最高罰15萬元

陳時中引用疾管署與台大公衛學院林先和教授團隊研究，追蹤台灣前一百例病例及其密切接觸者，分析患者在發病前兩天到發病後一周最具傳染力，表示適時佩戴口罩，做好個人防護或維持必要的社交距離是必要的。這篇研究登上《美國醫學會內科醫學期刊》（JAMA），美國時間五月一日刊出。

我自四月十四日要求歐美與亞洲返國者，登機前填寫「入境健康聲明暨居家檢疫通知書」，且不符合居家檢疫條件，如同住有六十五歲以上、六歲以下、慢性病患，或無個人房間及衛浴設備者，應入住防疫旅館。陳時中表示，自五月四日零時起，對象擴及所有海外入境者，經查資料申報不實者，最高罰十五萬。

敦睦隔離期滿 最快四日出關

敦睦艦隊爆發群聚疫情，迄今累積卅一名官兵確診，全艦七百多名官兵集中隔離今天零時期滿，但因為是群聚事件，指揮中心決定十四天隔離期滿再次採檢，昨晚已展開檢驗，官兵全數陰性才能解除隔離，最快四日上午出關。陳時中說：「要向官兵表達歉意，可能多留一到三天才能回家。」

一例遊日澳 兩人塞內加爾工作

昨天新增三例境外移入病例，均為返國入境時主動告知曾有症狀，由機場檢疫人員採檢通報確診。案四三○為六十多歲女性，二月廿二至四月卅日獨自前往澳、日旅遊，在日本期間出現症狀；案四三一與四三二為一對夫婦，二月十一日至五月一日在塞內加爾工作，於當地陸續出現症狀。

指揮中心發言人莊人祥表示，目前無法得知案四三○至案四三二登機時是否已有症狀，由於機上乘客都佩戴口罩，三人皆有做好防護，其接觸者均有匡列同機旅客，初步了解，案四三○機上接觸者六人、案四三一、四三二接觸者十一人。

新冠肺炎 COVID-19

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