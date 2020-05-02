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新冠肺炎致死人數比流感少為何還封城 專家提4點反駁

避免群聚感染 陳時中：艦隊可放小型檢測機器

中央社 / 台北2日電

敦睦艦隊爆發群聚事件導致多人確診，為避免類似狀況再發生，指揮中心今天說，已組成小組與國軍針對SOP檢視，也建議可放置小型檢測機器協助醫療人員判斷，對檢疫有幫助。

敦睦艦隊從帛琉返台後，出現多名新冠肺炎確診個案，達31例，已成台灣目前最大新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚案，敦睦艦隊集中檢疫的官兵，檢疫期也將於3日凌晨屆滿，也須再採檢，採檢全陰才能解隔離。

為避免類似敦睦艦隊群聚事件再度發生，指揮中心指揮官陳時中今天表示，已經組成小組與國軍不斷針對SOP進行檢視，重點還是怎麼確實去做。

陳時中也提到，像是磐石艦這樣需要長期在海外的，若僅靠醫官針對症狀有無、發燒與否來判斷確實是很困難，但近來已經也通過PCR檢測機器、屬於小型機器，不須在大規模實驗室進行，也建議可以使用。

陳時中表示，其精準度經過食藥署、部立醫院平行試驗，效果非常好，像諸如此類新的儀器也可以幫助遠端醫療人員迅速做判斷，對艦隊檢疫一定有幫助。

新冠肺炎 COVID-19 敦睦艦隊

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