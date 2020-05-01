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疫情記者會成業配大會 陳時中：不想掃大家的興

中央社 / 台北1日電
中央流行疫情指揮中心下午記者會宣布，台灣今天沒有新增2019冠狀病毒疾病確診個案，是連續6天零確診。記者會現場也擺出6顆大西瓜，象徵6個0。記者陳雨鑫／攝影
中央流行疫情指揮中心下午記者會宣布，台灣今天沒有新增2019冠狀病毒疾病確診個案，是連續6天零確診。記者會現場也擺出6顆大西瓜，象徵6個0。記者陳雨鑫／攝影

台灣近日新冠肺炎疫情明顯趨緩，疫情記者會成另類「業配大會」。指揮官陳時中今天說，這是無心插柳，不想掃大家的興，且台灣農產品質好，多補充蔬菜水果也有助防疫。

中央流行疫情指揮中心下午記者會宣布，台灣今天沒有新增2019冠狀病毒疾病確診個案，是連續6天零確診。記者會現場也擺出6顆大西瓜，象徵6個0。

自4月27日荷蘭貿易暨投資辦事處送指揮中心和前線醫護3999朵鬱金香和荷蘭焦糖煎餅，指揮中心核心人員在記者會捧花合照，還開箱煎餅研究，引起民眾搶購風潮；記者會後續又出現龜苓膏、陶瓷杯、火鶴花，今天還有大西瓜。

有媒體關心，陳時中成最強業配王，這些商品意義為何。陳時中在記者會表示，出現商品是無心插柳，荷蘭送來鬱金香是與國際關係友好的展現，很感謝他們；陸續很多人都要來送，就選擇「不要太掃大家的興。」

陳時中也說，這些產品是代表台灣農產品，品質好、多多愛用國貨。至於西瓜，是農民豐碩果實，在此疫情下，民眾多補充天然水果蔬菜對身體也很好。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中

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