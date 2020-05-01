長時間住院者探病禁令 陳時中：有討論開放空間

疫情指揮中心今天宣布，有條件開放長照機構探視；指揮官陳時中說，長時間住院者的探病禁令也有討論開放空間，其他防疫政策解禁無特定時間表，大家防疫配合愈好、零星個案不多，開放就會愈快。

中央流行疫情指揮中心下午記者會宣布，國內2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）疫情趨緩穩定，考量疫情現況與民眾殷切提出探視需求，自即日起，開放民眾前往長照機構實地探視住民。

為防範疫情在機構內傳播的風險，機構與訪客仍須遵守管理規則，包含實地探視建議採取預約制，並採實名登錄管理探視者的個人資料、健康聲明及旅遊史等資訊。

若具新冠肺炎感染風險，或有發燒、呼吸道症狀、嗅覺、味覺異常等疑似症狀的人不得進入機構；每名住民1天限探視1次，且同一時間同一探視空間原則限1組訪客，每組訪客人數最多3人（包括兒童），訪客與住民全程都須佩戴口罩。

指揮中心指出，具有活動能力，可下床行動的住民，儘量安排在公共區域會面：每時段該區域原則僅開放1名住民接受訪客探視，或開放1名以上住民在不同區塊接受探視，且確保各區塊間距符合社交距離（室內≧1.5公尺，室外≧1公尺，不同區塊最好有各自分離動線）。

若是不具備活動能力、無法下床行動的住民（如：完全臥床），可進入住民住房探視，每時段每住房原則上僅開放1名住民接受訪客探視，並應妥善規劃探視者動線。

陳時中說，適度開放是因為最近母親節要到了，先前因為疫情禁止探視，但對長期住在機構的住民來說，沒有探視對心理健康也不好。

外界關心其他防疫措施或醫院探病是否解禁；陳時中說，醫院探病也有開放的可能性，但理想上進出醫院要愈少愈好，畢竟是比較多細菌和病毒的地方，但還是要有人性關懷，如果是住院天數較長的，有討論開放空間；若是短期住院，則是希望盡快出院就好。

陳時中也說，防疫措施的開放沒有特定時間表，要看民眾配合維持社交距離、戴口罩等指引的強度，若民眾配合的好，且確診的零星個案頻率不高，開放就會愈快。