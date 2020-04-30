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疫情記者會眾人追還「託播」繳稅 陳時中擬2天開1次

中央社 / 台北30日電
指揮中心記者會。聯合報系記者楊雅棠／攝影
指揮中心記者會。聯合報系記者楊雅棠／攝影

新冠肺炎疫情趨緩，記者會成另類宣傳平台，不僅曾入鏡產品全賣到缺貨，今天甚至出現政策「託播」時段。疫情指揮中心指揮官陳時中坦言，未來記者會或許改為2天開1次。

中央流行疫情指揮中心成立已屆滿100天，各單位不眠不休力拚防疫，天天舉行疫情記者會說明疫情，也讓記者會直播成為台灣人的「必追劇」，經常動輒就超過10萬人同時上線，如今疫情趨緩，外界也好奇到什麼時候將停辦記者會。

陳時中今天下午在記者會中表示，目前還沒考慮到這部分，但記者會或許會考慮改為2天開1次，讓大家休息一下，將視情況把時間拉長一點；一旁指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳聽了也頻頻點頭。

有趣的是，如今隨疫情降溫，記者會也成另類宣傳平台，曾與陳時中同框的荷蘭焦糖煎餅賣到缺貨，就連指揮中心送給媒體、象徵「歸零」的龜苓膏也引發瘋搶，今天甚至出現「託播」時段。

今天的記者會上，陳時中宣布啟動「防疫新生活運動」後，隨即話鋒一轉，自稱接獲財政部委託「託播」一則新聞，提醒民眾5月1日起記得繳稅，並提醒盡量使用網路，若現場繳稅務必注意社交距離、戴口罩。

此外，指揮中心副指揮官陳宗彥也協助託播地方花農新聞，並在記者會現場發送火鶴花，他說，這些火鶴花是來自台南花農的感謝，火鶴花的花語是感恩、感謝、熱情，不僅是本土的花，也是感謝的花，適合母親節用來表達對父母的感謝之意。

新冠肺炎 COVID-19

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