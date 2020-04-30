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收入捐款減衝擊恆基醫院 陳時中：健保協助紓困

中央社 / 台北30日電

新冠肺炎影響，守護台灣尾的恆春基督教醫院面臨收入、捐款銳減衝擊。指揮中心指揮官陳時中表示，健保已啟動暫付款機制協助醫院營運，若衝擊過大也會啟動紓困協助。

受到新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，民眾紛紛窩在家中，也避免到醫院看診，各大醫院看診數銳減、影響營運收入，守護台灣尾的屏東恆春基督教醫院傳出因疫情衝擊，在收入、捐款大幅減少下，宣布5月份暫停發放生日與父親節、母親節福利金，擔心未來連薪水都發不出來。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中表示，恆春基督教醫院對台灣貢獻良多，在偏鄉做了很多事，健保為了協助醫院維持營運，比照去年給付給予現金暫付款，而非申報點數，希望透過現金流先協助營運。年底結算時若有科別或醫院結算點數低於一定程度，也會啟動紓困金來幫忙，相信醫院應不致有現金流的問題。

新冠肺炎 COVID-19

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