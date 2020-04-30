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日本捐藥名單未見台灣 指揮中心坦言2原因婉拒

中央社 / 台北30日電
浙江海正藥業研製「法維拉韋」（原名法匹拉韋）獲得大陸國家藥監局批准上市。取自星島網
浙江海正藥業研製「法維拉韋」（原名法匹拉韋）獲得大陸國家藥監局批准上市。取自星島網

日本欲捐流感藥物「法匹拉韋」給多國卻不包括台灣，指揮中心疫情監測組組長周志浩今天表示，由於台灣專家未將此藥列入用藥指引，加上國內有備藥，因此婉拒日本好意。

新型流感藥物法匹拉韋被視為對治療武漢肺炎（2019新型冠狀病毒疾病，COVID-19）具療效，日本政府決定將無償提供法匹拉韋（Favipiravir，商品名：Avigan）給荷蘭、菲律賓等38國，捐贈國家名單中卻未包括台灣。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今天下午在記者會中表示，法匹拉韋是流感抗病毒藥物，早在中國大陸爆發武漢肺炎疫情初期，有醫院認為治療上有效，被認為治療武漢肺炎可能藥物之一。

不過，張上淳表示，在體外實驗中發現，法匹拉韋對於武漢肺炎治療效果並不理想，因此外界專家才認為在沒有藥物選擇之下，法匹拉韋或許可作為藥物考量之一；然而，台灣的專家小組在制定臨床治療指引時，經查閱相關文獻後，並未將該藥納入臨床指引建議的用藥名單。

張上淳說，由於疾管署為了因應流感，早已準備相關藥物，台灣並非沒有此藥物。

指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，日方曾透過管道徵詢，由於國內有少量儲備，加上台灣專家並未將此藥物列入武漢肺炎用藥指引，因此暫時婉謝日方好意，若未來有需要會再聯繫。

新冠肺炎 COVID-19

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