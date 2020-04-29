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醫護控防疫津貼不如SARS時期 衛福部喊冤

中央社 / 台北29日電
醫護控訴新冠肺炎防疫津貼比SARS時期少，令衛福部大喊冤枉。 歐新社
醫護控訴新冠肺炎防疫津貼比SARS時期少，令衛福部大喊冤枉。 歐新社

醫護控訴新冠肺炎防疫津貼比SARS時期少，令衛福部大喊冤枉，出具相關標準強調不論個人、團體獎金都比SARS期間多，未來也研議依照病人數、嚴重度及住院天數再加發新台幣2000至1萬元獎金。

台北市醫師職業工會、台大醫院企業工會代表昨天到中央流行疫情指揮中心門口召開記者會，抱怨醫師每人1萬及護理師每班1萬的防疫津貼，到了醫院卻變成多名醫護共同照顧才能共分新台幣1萬元，比SARS（嚴重急性呼吸道症候群）期間更少。

衛生福利部今天晚間發布新聞稿說明此事，醫事司司長石崇良接受中央社記者電訪時表示，針對新冠肺炎訂定的醫事人員津貼明明優於SARS時期，很多甚至是SARS期間沒有的津貼，卻被質疑不如SARS時期，令衛福部百思不得其解，希望藉此說明清楚，釐清疑慮。

按照津貼發放標準，護理人員每人每班最多僅能照顧5名患者，即護病比為1:5，優於現行醫學中心的1:7標準，用意是希望訂定照護患者數上限，避免護理人員過勞，卻疑似被誤解為不論幾名護理人員，只有湊齊5名患者才能領到1萬元津貼。

石崇良舉例，若患者分散在不同樓層，例如7樓2人、8樓3人、9樓5人，分別由3名護理人員照護，總共會發出3萬元獎勵，而非1萬元；此外，每名護理人員的1萬元津貼也遠比SARS期間的5000元多。

不只如此，醫事檢驗人員在SARS期間每天只有3000元獎勵，現在則是每檢驗1人次就有1000元，每家醫院的團體績效獎金也從最高20萬元提高到100萬至1000萬元，對於設置採檢站、防疫門診的醫療院所額外給予20萬元設置費，並明訂其中80%須分配給第一線工作人員。

石崇良強調，未來立法院預算審查通過後，將研議依照收治病人數、病情嚴重程度及住院天數再加發額外獎勵，肺炎患者每人每天加發2000元、嚴重肺炎患者加發4000元、使用呼吸器患者8000元、使用呼吸器且敗血症患者1萬元，須全數分配第一線及共同照護的醫師。

新冠肺炎 COVID-19 SARS 衛福部

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