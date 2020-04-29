30名滯留印度、馬爾地夫等台人返國 送往集中檢疫

在政府積極協調下，30名滯留印度、馬爾地夫等地的台灣人今天晚間9時返台。依照既定流程，旅客經初步檢疫後通關，並安排搭乘防疫車隊，送往相關場所。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心日前表示，30名滯留印度、馬爾地夫等地的台灣人，在印度搭乘韓國專機，29日再從韓國搭機返台。

中央流行疫情指揮中心在27日的記者會中指出，考量印度的新冠肺炎實際疫情可能比通報世界衛生組織（WHO）的數字還要嚴重一些，因此，印度台僑回國後，將比照華航印度專機民眾檢疫規定，一律集中檢疫，相關場所都已安排好。