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磐石艦31確診官兵女友均未染疫 陳時中點出2可能原因

中央社 / 台北29日電
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，29日無新增確診病例，連續4天零確診，全台已連續17天無本土病例，累計病例維持在429例。（中央流行疫情指揮中心提供）中央社
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，29日無新增確診病例，連續4天零確診，全台已連續17天無本土病例，累計病例維持在429例。（中央流行疫情指揮中心提供）中央社

磐石艦群聚事件爆發多天，累計31名確診者，但始終不見官兵女友被感染。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，可能是官兵、接觸者年紀較輕且艦隊中輕症者較多的緣故。

海軍敦睦艦隊爆發新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚感染事件，中央流行疫情指揮中心對磐石艦370多名官兵抽血驗抗體，卻發現同一檢體在不同實驗室出現不同結果，指揮中心召開專家會議決議部分將重新檢驗，另有部分將重新抽血再做檢測。

陳時中今天下午在記者會中說，原訂今天上午要召開會議，但考量有些要重新檢測、有些要重新抽血，還需要一些時間；他進一步指出，未來磐石艦官兵檢疫14天期滿前，會再採檢一次，發現陽性就立即送醫隔離。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，抗體檢測結果還沒完全出來，但目前看來，磐石艦確實有出現疑似抗體陽性、病毒檢驗卻是陰性的個案。

敦睦艦隊疫情爆發至今，始終沒有官兵女友遭感染，讓外界直呼神奇。陳時中認為，目前看來親密接觸者都沒有被檢驗出陽性，可能和官兵、接觸者大多年紀較輕且艦隊中輕症者較多有關，還需持續觀察。

此外，外傳有24名台灣人因馬爾地夫鎖國受困當地。指揮中心副指揮官陳宗彥表示，目前仍在解決從馬爾地夫到印度德里的航程問題，外交部持續溝通，目前還沒有新進度。

新冠肺炎 COVID-19 磐石艦 陳時中

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