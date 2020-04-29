美國新增通報症狀台灣是否跟進？ 張上淳：不考慮

「雖然美國新增頭痛、喉嚨痛等6項新冠肺炎通報症狀，但台灣目前沒有調整的打算。」專家小組召集人張上淳29日在疫情中心記者會上表示，美國雖然新增通報症狀，但相關症狀台灣的確診病患沒有發生，因此不打算擴大通報標準。他也說，國內確診病患的病毒變異度很高，但因為醫療量能夠，致死率不會像國外一樣高。

有媒體以中研院的資料問張上淳，資料顯示病毒在世界各地的變異度相當大，導致世界的死亡率非常高，台灣目前低死亡率是否因為病毒種類比較少？張上淳表示，台灣確診病患的病毒變異度也很高， 會不會因為演化造成致死率提高還需要研究。不過目前國內醫療照護量能夠，所以死亡率才會比較低。

張上淳也說，雖然國內有少數確診病患因為重症導致全身發炎，甚至引發敗血症而傷害到腎臟，不過以實務經驗而言，病毒跑到血液裡的機率不高，因此比較不需要擔心病毒傷害的身體其他器官，最主要的挑戰是維持陽性時間很久，有時候連培養基都養不出來，測出來病毒還是留在呼吸道。

針對媒體提問說，美國新增6項症狀（發冷、發抖、頭痛、喉嚨痛等）作為新冠肺炎通報症狀，台灣的治療指引是否也要擴大採檢範圍，張上淳則認為不需要，因為這些症狀都會伴隨發燒、呼吸道症狀而來，所以不用單獨列出來，「但是台灣有患者只有嗅覺異常，所以當初才將這個症狀單獨列入通報指引。」

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