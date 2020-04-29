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新冠肺炎病毒會否出現終身帶原 專家估機會小

中央社 / 台北29日電

中央流行疫情指揮中心今天表示，新冠肺炎病毒的類型和醫療照顧品質都可能影響致死率，但推估會出現終身帶原的機會應該很微小。

媒體今天報導，中央研究院初步研究發現，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）病毒已演化成6大類型，而病毒變異程度愈大、致死率很可能愈高。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，和中研院長廖俊智討論後得知，根據初步研究顯示，病毒變異程度大在初期跟死亡率沒太多明顯關係，到後期好像跟死亡率有關，而台灣的病毒變異也是大的，因為病毒從世界各地帶進來，但台灣死亡率並不高。

張上淳認為，病毒是否因演變後造成毒性高、死亡率高，確有這個可能性，但從臨床觀點來看，照顧者量能也會影響照顧品質，台灣確診病人不多，醫療照護品質好，能仔細照顧病人，因此死亡率偏低；歐美某些國家照顧量能不堪負荷，造成死亡率偏高，因此病毒類型和醫療照顧品質都可能影響致死率。

媒體也詢問，病毒是否可能終身潛藏在身體中，出現終身帶原的狀況。

張上淳坦言，這是個全新病毒，需要很多探討和研究才能有更進一步瞭解，從學理上來看，體內很多器官系統都有可能被病毒侵入，但實際上並不是每個個案都會發生，病毒到人身上的時候，並非哪裡有機會侵入就一定會去。

張上淳提到，受感染時間、侵入病毒量都可能是影響因素之一，吸入飛沫的大小、位置也會影響到臨床表現，除了呼吸道外，如果要進入其他器官系統，病毒要先進入血流，如果只經過眼口鼻卻未進入血流，就不會到其他器官，推估呼吸道病毒會變成終身帶原的機會應該很微小。

新冠肺炎 COVID-19

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