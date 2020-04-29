台大醫施景中「今希望Audi」成真 網友神創意接龍

我國繼昨日創下首次連三零確診後，在今日繼續保持零確診記錄。台大婦產科知名醫師施景中，今(29)日上午在臉書貼出「HOPE 今日希望Audi 」，並放上Audi的LOGO圖樣作為祈願。未料眾多網友神創意接龍，有人道，若明天繼續「+0」，就可以前進奧運（五環狀LOGO)或武陵農場(諧音：五零)了。

施景中昨日在疫情指揮中心宣布零確診時，即在臉書發布「連3零，明天就Audi了吧？」並認為「不普篩、不兵推，還是有道理的。別勞民傷財了，現在緊守成果，規劃復原計劃比較實在。」認為今日Audi乃是全民願望，安慰目前顧客稀少的各大飯店，「請撐住，就快過去了。」

網友對施景中的加油文作出神接龍，表示「一定可以的！還要參加台灣奧運呢！」、「邁向武陵農場」。也有對Audi的LOGO作創意貼文，施景中便帶頭將原LOGO的零環變身成四顆愛心圖樣，也有人將原LOGO的四環拆開，表示「不僅奧迪，還是保持社交距離的奧迪」。

有人認為施景中的這個諧音是很好的廣告案開頭，還有人打趣，若今天還是零確診，奧迪應該推出相關活動慶祝一下，還有人喊出「奧迪買一送一！」還有剛好是Audi車主的網友po出洗車照，表示「洗乾淨！迎接0000！」