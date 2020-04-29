沒本土確診遭隱瞞？急診醫指「不可能的2件事發生」台灣真的強

新冠肺炎(COVID-19)疫情仍未平息，但台灣近日已經連續零確診，台中市中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學在臉書發文指出上次發生連續零確診的日期為4月16、4月17日，有人質疑已經連續10多天沒有本土病例，是不是政府掩飾太平，謝宗學則指出「真的沒有。」他看到兩件以前絕不可能發生的事情同時出現時就更見怪不怪，他也進一步說能創造如此驚人的結果，是全民齊心努力防疫，真實足以傲視全球的「台灣奇蹟」。

謝宗學在27日在臉書「Dr. E 小兒急診室日誌」發文指出，上次連續兩天零確診是4月16、4月17日，接著就爆發敦睦艦隊群聚事件，接著從4月18日到現在都沒有爆發本土群聚感染，除了4月19日暴增21例外，其他都是個位數增加，最危險的時間稍微過去，只要在5天沒有本土型病例，敦睦艦隊事件將能劃下休止符。

不過有人質疑酒店公關和敦睦艦隊群聚的防疫破口，到目前都沒發生本土疫情，會不會是政府掩飾太平，謝宗學則認為「真的沒有」，如果有發生本土疫情醫院端一定會先知道，有人繼續追問，敦睦艦隊這麼大的破口，沒有新冠肺炎病毒進社區嗎？謝宗學表示自己原先也很訝異，但他看到兩件以前絕不可能發生的事情同時出現，就覺得見怪不怪了，以前他認為台灣兩種感染病會規律爆發疫情，根本不可能完全控制，但從三月到現在，小兒急診室沒有診斷出任何一個腸病毒或流感病例，過去十多年兒童急診經歷從未發生過。

流感高峰期是12月到隔年3月，到4月才會逐漸緩和，即時大規模接種流感疫苗也是如此，只有疫情規模大小的差異，另外腸病毒高峰期是3月到6月，7月放暑假才會逐漸緩解，若按照以往，今年3、4月小兒急診室應該會出現許多流感或腸病毒的病人，事實上卻沒有，合理解釋是大家在防範新冠病毒時，勤洗手、戴口罩、少群聚的低社交生活，連帶將流感和腸病毒順手消滅。

因此，謝宗學說這個如此驚人的成果，是政府、是全民齊心努力防疫創造出來的，是真實、確定、足以傲視全球的「台灣奇蹟」，但他也呼籲疫情尚未緩和前，還是要持續配合疫情指揮中心共同防疫，同時也不要妄自菲薄，因為事實證明，我們真的「很強」！