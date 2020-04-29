陳時中業配王再發威 龜苓膏店家：「歸零膏」已售罄

中央流行疫情指揮中心昨(28)日下午召開例行記者會，因為台灣首次連三日零確診，讓指揮官陳時中在記者會上準備龜苓膏(諧音：歸零)慶賀。據了解，提供龜苓膏的店家「台灣仁和堂」，昨晚於臉書上表示，「歸零膏」已經售罄，由於製程至少需要一天的時間，抱歉無法立即滿足來店光顧和來電訂購的客人。

我國自新冠肺炎疫情擴散，展開抗疫戰以來，中央流行疫情指揮中心每日的記者會即無間斷，陳時中的「業配能力」也受到國人關注。指揮中心昨天準備意似諧音「歸零」的龜苓膏，發送給現場媒體朋友，慶祝我國首次連三日零確診，繼27日荷蘭煎餅意外大賣後，再度造成龜苓膏被搶購一空的現象。

負責提供龜苓膏的店家「台灣仁和堂」，約莫在昨晚10點多於官方臉書上稱謝並道歉：「今天在阿中部長和疾管署同仁加持下，非常抱歉『歸零膏』目前已售罄了！由於我們的龜苓膏都要前一天開始準備和熬煮中藥，所以今天很抱歉沒辦法滿足所有來店光顧和致電訂購的客人。有見(鑑)及此明天我們會盡力增加產量，希望大家多多支持！如果想要訂購的朋友歡迎私訊FB小編，我們會盡力為您服務喔！」對此，也有網友留言提醒店家，下次記得「有ON檔，就要備貨，這是購物台的潛規則。」

27日的記者會上，陳時中猛盯由荷蘭專程空運來台的焦糖煎餅，讓百貨超市及電商平台的煎餅立刻被搶光。網友戲稱，陳時中是最強業配王。