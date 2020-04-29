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抗疫100天／疫情來太快！輪流大爆發 看各國崩潰轉折點

日本「染疫警察」事件簿：從教場到警視廳的治安病倒

陳時中業配王再發威 龜苓膏店家：「歸零膏」已售罄

聯合新聞網 / 綜合報導
擷自台灣仁和堂臉書
擷自台灣仁和堂臉書

中央流行疫情指揮中心昨(28)日下午召開例行記者會，因為台灣首次連三日零確診，讓指揮官陳時中在記者會上準備龜苓膏(諧音：歸零)慶賀。據了解，提供龜苓膏的店家「台灣仁和堂」，昨晚於臉書上表示，「歸零膏」已經售罄，由於製程至少需要一天的時間，抱歉無法立即滿足來店光顧和來電訂購的客人。

我國自新冠肺炎疫情擴散，展開抗疫戰以來，中央流行疫情指揮中心每日的記者會即無間斷，陳時中的「業配能力」也受到國人關注。指揮中心昨天準備意似諧音「歸零」的龜苓膏，發送給現場媒體朋友，慶祝我國首次連三日零確診，繼27日荷蘭煎餅意外大賣後，再度造成龜苓膏被搶購一空的現象。

負責提供龜苓膏的店家「台灣仁和堂」，約莫在昨晚10點多於官方臉書上稱謝並道歉：「今天在阿中部長和疾管署同仁加持下，非常抱歉『歸零膏』目前已售罄了！由於我們的龜苓膏都要前一天開始準備和熬煮中藥，所以今天很抱歉沒辦法滿足所有來店光顧和致電訂購的客人。有見(鑑)及此明天我們會盡力增加產量，希望大家多多支持！如果想要訂購的朋友歡迎私訊FB小編，我們會盡力為您服務喔！」對此，也有網友留言提醒店家，下次記得「有ON檔，就要備貨，這是購物台的潛規則。」

27日的記者會上，陳時中猛盯由荷蘭專程空運來台的焦糖煎餅，讓百貨超市及電商平台的煎餅立刻被搶光。網友戲稱，陳時中是最強業配王。

新冠肺炎 COVID-19

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陳時中：台灣普篩要花690億 還有假警報

昨天是中央流行疫情指揮中心成立第一百天，指揮官陳時中簡報台灣防疫成果，以台灣目前新冠肺炎盛行率推估，全民快篩需四十六億元，全民病毒核酸檢測（PCR）普篩要六百九十億元，但兩者都有假警報或漏網之魚。台灣現狀篩了六萬多人，每人三千元，花費一點八億元，是全球少數可以維持正常社會運作的國家。

陳時中「這番說法」讓他差點昏倒！沈富雄提解除社交距離等3建議

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學者：具備3條件 效果等於普篩

對於中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中簡報台灣防疫成果，認為台灣的防疫戰略，兼具高經濟效益和高可行度。專家指出，目前國內的作法是「高危險群廣篩」，若同時具備三個條件，效果即等於普篩。

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