名家破解新冠肺炎／葉金川：防疫下階段 要安全安心

防疫進入一百天，我們是全球極少數不需封城就能控制疫情的國家。昨天確診病例再度掛零，維持四二九例，本土病例五十五例，僅一例造成醫院院內感染，其餘都是家庭內傳播，我們主要是靠邊境管制和精準疫調控制住疫情，防疫成績卓越。

衛生署前署長葉金川指出，國內已連續十六天沒有新冠肺炎本土病例，磐石艦染疫帶來的警報，四月底前可望解除，如果不幸發生社區傳染案例，我們也應該可在第一個傳播鍊就先阻斷。

長期抗戰 兼顧正常生活

疫情之初，我們對新冠病毒不甚了解，摸著石頭過河一百天，現在對病毒傳播的特性已有幾成把握，在防疫優先並兼顧大家正常生活的需要，防疫戰略應調整，進入第二階段「安全安心防疫」。

設想未來一年，我們最可能拿到的劇本，仍是持續和新冠病毒奮戰。預估北半球疫情，六月可能趨緩，但九月勢必再起。我們經中國大陸、歐洲及美國的境外攻擊，已經連過三關，雖然接下來可能還會有來自東南亞、南亞、非洲和南美等地的攻擊，但預計衝擊不比歐美。我們依照現有步驟，應該可以因應未來疫情來襲。

部分國家解封 邊境須守住

透過邊境管制和精準疫調就能夠守住疫情，其實這超過大家預測，現在證實，的確可行。到四月底，若國內沒有進一步疫情，代表病毒在台灣境內存在的機率極低，未來所有的病毒都將來自國外，此時只要做好邊境管境、確保進入國境的人未帶入病毒，國內將是安全的。

幾個月內，相信已有部分國家解封，我們不可能永遠禁絕與其他國家通航與往來，此時邊境管制必須適度調整。例如要求入境外國人提供未感染證明，並接受我國核酸檢測，確認其並未否處於帶原狀態，並避免將病毒帶進社區。

增防疫旅館 避家庭內感染

另外，國內大多數本土確診案例是被居家檢疫、隔離的家人感染，顯示家裡不是好的隔離所，應該要增加檢疫所或防疫旅館，避免傳給家人。

精準疫調讓我們切斷了病毒的傳播，而細胞簡訊發放的時機和內容，應該再多做考量，公告景點及確診者足跡的效果有限，不但增加恐慌，部分學校和公司行號根據細胞簡訊內容，請學生不要到校上課，或是讓員工放假，這些是沒有必要的。

應該要繼續做的是勤洗手和戴口罩，它提供的保護力效果相當於半個疫苗。建議在未來一年裡，大家應該將洗手和戴口罩內化為生活習慣；再來是保持社交距離並嚴格執行，就會達成準封城的效果。

國內病例的傳播鍊得以阻絕，應該就是戴口罩、洗手和社交距離建功，而且對社會民眾的殺傷力非常小，但是它避免了真正封城，讓商業保有活絡性，不至於使經濟活動完全停擺。

在對抗新冠病毒的疫苗研發成功前，我們暫時無法回歸之前的生活，但要讓民眾長期配合防疫，應盡量減少對生活的改變，例如校園不必關閉，讓孩子有地方可以打球，中老年人也可以繼續運動，不要宅在家裡。人數不要太多，還是可以聚餐；作好防疫，可以搭遊覽車去戶外散心，這樣也使對經濟活動的傷害降至最低。