聽新聞
test
0:00 / 0:00
學者：具備3條件 效果等於普篩
對於中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中簡報台灣防疫成果，認為台灣的防疫戰略，兼具高經濟效益和高可行度。專家指出，目前國內的作法是「高危險群廣篩」，若同時具備三個條件，效果即等於普篩。
台大醫院急診醫學部副教授、哈佛大學流行病學博士李建璋昨天表示，台灣目前作法叫做「高危險群廣篩」，如果有同時具備精準疫調、高醫療可近性及檢驗方法準確，效果就等於「普篩」。
李建璋指出，台灣醫療可近性極高，這就是「台灣為什麼會贏人家，就是我們板凳深度很大」，可以容納很多層次的防線。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言