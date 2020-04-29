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學者：具備3條件 效果等於普篩

聯合報 / 記者邱宜君／台北報導
專家指出，台灣若同時具備三個條件，效果即等於普篩；圖為高雄地標85大樓昨天亮出「ZERO、平安」大字，為台灣加油。 記者劉學聖／攝影
專家指出，台灣若同時具備三個條件，效果即等於普篩；圖為高雄地標85大樓昨天亮出「ZERO、平安」大字，為台灣加油。 記者劉學聖／攝影

對於中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中簡報台灣防疫成果，認為台灣的防疫戰略，兼具高經濟效益和高可行度。專家指出，目前國內的作法是「高危險群廣篩」，若同時具備三個條件，效果即等於普篩。

台大醫院急診醫學部副教授、哈佛大學流行病學博士李建璋昨天表示，台灣目前作法叫做「高危險群廣篩」，如果有同時具備精準疫調、高醫療可近性及檢驗方法準確，效果就等於「普篩」。

李建璋指出，台灣醫療可近性極高，這就是「台灣為什麼會贏人家，就是我們板凳深度很大」，可以容納很多層次的防線。

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