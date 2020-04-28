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12萬人捐百萬口罩！名單驚見「捐0片」 內行人曝真相

聯合新聞網 / 綜合報導
陳時中宣布推出「護台灣、助世界」活動。圖／疫情指揮中心提供
陳時中宣布推出「護台灣、助世界」活動。圖／疫情指揮中心提供

新冠肺炎COVID-19）疫情爆發以來，口罩成為重要的防疫物資，我國與他國相比供需穩定，因此中央流行疫情指揮中心昨（27）日宣布推出「護台灣、助世界」活動，民眾可利用健康存摺響應口罩的人道救援，今日指揮官陳時中表示短短一天超過12萬人響應。不過有網友在捐贈名單上發現一大亮點，引發眾人熱議。

陳時中昨日宣布推出「護台灣、助世界」活動，民眾只要進入全民健保行動快易通，點選健康存摺，接著選取響應人道救援，可選擇公開姓名或默默行善，透過這活動可以展現國人對國際間的心意。

對此有網友在PTT發文，「昨天開始可去登記是否要捐贈口罩，捐的是之前沒領取的，但有人知道昨天大家一共捐了多少口罩？答案是1,052,494片，總共有120343人登記，平均一人捐8.74578496464片口罩！」

貼文一出，網友紛紛留言回應，「笑死一堆0片的，根本沒在看說明就在按」、「一堆0片的是按爽的嗎哈哈」、「怎麼會有0片啦！」、「好好笑竟然有人捐0片」。

對此有專業網友跳出來解釋，民眾可捐贈的數量，是口罩實名制2.0上路至今，大家可領卻未領的口罩額度，可能捐贈者不清楚額度沒了，才出現0片的情況，但多數人仍大讚「把資源留給需要的人，超讚的」、「大家都好棒」、「一定要捐的，支持口罩做人道外交」。

專業網友針對口罩捐贈0片作出解釋。圖擷自健康保險資料開放服務
專業網友針對口罩捐贈0片作出解釋。圖擷自健康保險資料開放服務

新冠肺炎 COVID-19 口罩

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