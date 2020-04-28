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捐外口罩發國內？ 陳時中：會考慮需求

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
中央疫情指揮中心28日宣佈無新增確診案例，陳時中也鬆口表示疫情的確朝向趨緩。（photo by 施凱文/台灣醒報）
中央疫情指揮中心28日宣佈無新增確診案例，陳時中也鬆口表示疫情的確朝向趨緩。（photo by 施凱文/台灣醒報）

針對民眾捐贈口罩的活動是否會對國內發放，疫情中心指揮官陳時中28日表示，每個人發超過9片實在有點浪費，但會對有需求的族群增加發放數量，他強調，在對外捐贈的時候會考量國民心意，「不過我們目前9片真的不算少了。」

鬆口疫情趨緩

中央疫情指揮中心指揮官陳時中宣佈28日無新增病例，且有307人解除隔離，他表示，疫情是有趨緩的跡象，並說：「目前的跡象看起來往好的方面進行，這是一個好的現象，因為全體國民大家的合作。」

「標示區域並不是危險區域。」陳時中也表示，五一人流管制的紅燈是維持安全社交距離的人流狀況，目的是讓民眾可以安心，預先知道前往地點狀況，以做規劃跟安排。他強調說：「標示出來的區域不代表是危險的區域，代表的是熱門景點。」

普篩效益低

陳時中也在記者會中以圖表說明不做快篩及普篩的原因，他說：「目前僅使用1.8億，就找出了55例本土案例，但普篩、快篩並不是篩了就有結果，不需要花費高達48億的金額。」他直言，「的確還是會有無症狀感染者在社會中，但對疫情的影響力極小。」

而媒體提問民眾可捐贈口罩的活動是不是會先針對國內民眾的口罩數量需求發放，陳時中表示，「每個人發超過9片會有一點浪費，但會針對特別需要的再去處理這些事情。」他表示，在捐贈的時候會考量國民心意，「不過目前一人發放9片真的不算少了，但也不能說不要增加就不要，還是要看供應量。」

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新冠肺炎 COVID-19 口罩 陳時中

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