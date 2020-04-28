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滯留馬爾地夫24人 怎到印度搭機外交部協調中

中央社 / 台北28日電

馬爾地夫新冠肺炎鎖國，24名國人滯留當地。指揮中心今天表示，難處在於馬爾地夫到印度德里的這段路程，馬爾地夫有技術上問題，外交部與外館努力協調中。

馬爾地夫因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情鎖國，24名國人滯留當地。中央流行疫情指揮中心下午記者會中，副指揮官陳宗彥表示，這24人名單有在200多人印度包機中，但一行人需從馬爾地夫到印度德里，這段路程馬爾地夫有些技術上的困難。

陳宗彥表示，外交部與外館都在努力協調中。

新冠肺炎 COVID-19 馬爾地夫

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