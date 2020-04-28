滯留馬爾地夫24人 怎到印度搭機外交部協調中

2019年底起自武漢的一聲咳嗽，不只咳去了16萬條珍貴的生命，也咳掉了我們對正常生活的勇氣；而連帶飄出的飛沫，甚至蒸發全世界6%GDP，帶領全人類迎向1930 年代大蕭條後最慘澹的一年。

2020-04-28 15:22