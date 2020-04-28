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用1968探人潮 陳時中強調紅燈不代表危險

中央社 / 台北28日電

1968人潮警示APP，疫情指揮官陳時中強調，紅燈不代表危險，只是代表該景點受歡迎，怕太多人去所以用以提醒、讓大家分散到各地的好玩景點、減輕管制壓力。

五一連假將近，出遊民眾可利用1968人潮警示APP清楚知道即將前往的景點人流有多少，可事先做行程準備，若在前往的途中發現已達警戒值，也可事先安排備案，強化人潮分流。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥下午在記者會中表示，紅燈不是人滿為患之意，而是該景點在「能保持社交距離情況下的人流」。

指揮官陳時中強調，紅燈不代表危險，而是好吃、好玩、好看的熱門景點，是非常好的地方，怕太多人去才設燈號提醒，幫助民眾分流，也減輕地方管制壓力。

陳時中指出，因每個景點不同，燈號可能跟實際狀況不符，地方政府若覺得參數不正確或有考慮不周全之處，可以趕快提出來討論修正。

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