彰縣新冠肺炎病患零住院 增加篩檢能量超前部署

彰化新冠肺炎最後一名住院病患今天出院，已無確診病患；彰縣衛生局指出，住院病患年齡從20多歲到89歲，平均約需住一個月才能出院，而衛生局也不斷增加篩檢能量，超前部署。

根據中央流行疫情指揮中心的統計資料指出，新冠肺炎確診病例有429例，6人死亡；而彰化縣的確診病患有18人，其中包含已經死亡的白牌車司機1人，其餘17人被安排住進縣內大型醫院的負壓隔離病房。

為慰問醫護人員的辛勞，彰化縣長王惠美今天化身外送員送披薩給他們，也宣布彰化最後一名確診病患在今天出院後，彰化縣全部的新冠肺炎確診病患已經無人住院。

彰化縣衛生局長葉彥伯接受媒體聯訪時指出，彰化縣共有17名住院的確診病患，大部分的人症狀很輕或是無症狀，不過身上仍有病毒，無法通過篩檢，每名病患平均約住一個月才能出院，尤其是最近收治的幾名病患，都住了超過一個月才能出院。

葉彥伯表示，住院的病患從20多歲到80多歲都有，臨床上以支持性的療法為主，而彰化縣的確診病患大多為境外移入，另有幾名病例是被家人等親密接觸者傳染，彰化縣內沒有社區感染的確診病例。

葉彥伯說，進入夏季後，病毒活動力可能會變弱，不過等到進入冬天流感季，到時候若有流感以及新冠肺炎，會增加防疫困難度，因此除了彰化基督教醫院和衛福部立彰化醫院外，昨天彰化秀傳醫院也成立可篩檢新冠肺炎病毒的實驗室，彰化縣一天約可篩檢300例。

葉彥伯表示，除了增加篩檢能量外，衛生局也將多間醫院列為社區篩檢站，為冬季疫情作好準備。